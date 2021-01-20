Украине дадут кредит от МВФ, несмотря на снижение тарифов – BofA Global Research

Украина может получить транш от МВФ в I квартале - аналитики / Reuters

Официальный Киев может получить очередной транш от Международного валютного фонда уже в январе-марте. Препятствие в виде запуска Кабмином государственного регулирования цены на газ этому не помешает. При этом не исключен вариант, при котором кредит отстрочат на апрель-июнь.

Как сообщает информагентство Интерфакс-Украина со ссылкой на материалы BofA Global Research, аналитики полагают, что Киев может получить транш от МВФ первом квартале 2021 года.

"Высокие потребности финансирования в 2021 году должны удержать Украину в сотрудничестве с МВФ", - указывают специалисты.Читайте такжеВ МВФ разозлились из-за снижения тарифов для украинцев

Согласно второму сценарию, кредит от финансового донора будет получен в апреле-июне. Фонд может отстрочить предоставление Украине кредитного транша из-за запуска государственного регулирования на газовом рынке, однако аналитики считают, что в МВФ пойдут на уступки из-за временного характера решения Кабмина и условий COVID-19. Таким образом, Киеву в скором времени удастся заключить соглашение на уровне персонала.

Украина – МВФ новости