Украине дадут кредит от МВФ, несмотря на снижение тарифов – BofA Global Research

МВФ может отсрочить денежный транш для Украины на апрель-июнь текущего года, считают аналитики.
Официальный Киев может получить очередной транш от Международного валютного фонда уже в январе-марте. Препятствие в виде запуска Кабмином государственного регулирования цены на газ этому не помешает. При этом не исключен вариант, при котором кредит отстрочат на апрель-июнь.
Как сообщает информагентство Интерфакс-Украина со ссылкой на материалы BofA Global Research, аналитики полагают, что Киев может получить транш от МВФ первом квартале 2021 года.
"Высокие потребности финансирования в 2021 году должны удержать Украину в сотрудничестве с МВФ", - указывают специалисты.Читайте такжеВ МВФ разозлились из-за снижения тарифов для украинцев
Согласно второму сценарию, кредит от финансового донора будет получен в апреле-июне. Фонд может отстрочить предоставление Украине кредитного транша из-за запуска государственного регулирования на газовом рынке, однако аналитики считают, что в МВФ пойдут на уступки из-за временного характера решения Кабмина и условий COVID-19. Таким образом, Киеву в скором времени удастся заключить соглашение на уровне персонала.
Украина – МВФ новости
- Международный валютный фонд 9 июня утвердил для Украины новую 18-месячную программу stand-by. В рамках договоренностей Киев должен получить 5 млрд. долларов кредита. Первые 2,1$ млрд. украинское государство получило в июне прошлого года.
- Предполагалось, что до конца 2020 года Украина получит еще 3,5 миллиарда долларов, однако процесс выделения кредитных средств был приостановлен. Фонд требует от Киева проведения пенсионной, образовательной, антикоррупционной и медицинской реформы.
- 11 января стало известно, что миссия МВФ восстановила свою работу в Украине по вопросам пересмотра программы кредитования. Киев отчитывается касательно выполнения реформ.
- Глава Минфина Сергей Марченко допустил ситуацию, при которой Киев может прекратить сотрудничество с МВФ. В таком случае Украина вынуждена будет пересмотреть государственный бюджет на текущий год.