Украину "выпотрошат": эксперт предупредил об угрозе обрушения гривны

Эксперт предупредил об угрозе дефолта / dengi-info.com

Пирамида ОВГЗ ведет к падению конкурентоспособности украинской экономики, заявил заслуженный экономист Украины, экс-министр экономики Украины Виктор Суслов.

Как пояснил он Главреду, чем выше курс гривны, тем ниже эффективность украинского экспорта.

По его оценке, вложения украинских банков в ОВГЗ уже превысили 500 млрд грн.

Эксперт считает, что рано или поздно сложившаяся ситуация в Украине приведет к девальвации гривны.

"Правительство Украины проводит абсолютно бесперспективную экономическую политику. Это политика переноса проблем страны в будущее, а не политика их решения. Похоже, что представители украинской власти просто выигрывают время для личного обогащения и обогащения связанных с ними олигархических группировок", - отметил он.

Экономист уверен в том, что на сегодня Украина является образцовой страной, находящейся под внешним управлением и выполняющей все желания своих кредиторов.

"Дальше все будет повторяться по спирали, только размер проблемы будет увеличиваться, потому что будет расти размер долга и его обслуживания. В результате неизбежно наступит момент, когда кредиторы перестанут давать деньги, потому что увидят, что страна уже "выпотрошена" и более неспособна обслуживать свои обязательства", - добавил Суслов.

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Виктор Суслов: министр экономики Украины (1997—1998гг.). С 1998 по 2002 гг. народный депутат Украины. С 2002 по 2006 года, а также с 2009 по 2010 года глава Государственной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг. В 2006—2008 годах заместитель министра внутренних дел Украины. Заслуженный экономист Украины.

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