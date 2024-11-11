Уже в ноябре: в Украине вырастет цена на популярный продукт - какая причина

Главное:
- Цены на хлеб могут вырасти еще на 10-15%
- В частности, это связано с ростом цен на муку
Уже в ноябре цены на хлеб в Украине могут вырасти еще на 10-15%. Связано это с подорожанием основных составляющих производства. Об этом сообщил президент Всеукраинской ассоциации пекарей и глава компании "Киев Хлеб" Юрий Дученко в комментарии "Минфину".
По его словам, в октябре цены на хлеб повысили на 5-10%, но это не покрыло расходы производителей, которые росли еще большими темпами.
Кроме того, добавил он, ожидается, что с ноября и до конца года цена муки повысится на 11%, упаковки - на 10%, логистики - на 8%, газа - на 11%, электроэнергии - на 11%.
"Прошлогодние запасы пшеницы закончились, а новый урожай активно вывозится. В связи с этим цена на внутреннем рынке растет, а производители придерживают основные запасы пшеницы, ожидая более высокой цены, что сказывается на стабильности поставок муки", - сказал Дученко.
Он пояснил, что упаковка дорожает из-за валютных колебаний, а увеличение расходов на логистику вызвано дефицитом водителей и повышением зарплат.
"Если цены на хлеб не поднять на 10-15%, то через несколько недель у производителей не будет денег на закупку сырья, из-за чего придется сокращать объемы производства", - подытожил глава компании "Киев Хлеб".
Цены в Украине - последние новости
Напомним, как сообщал Главред, цены на морковь в Украине продолжают резко расти уже четвертую неделю. Она может стать одним из самых дорогих овощей борщевого набора, обогнав даже картофель.
Также в Украине четыре недели подряд дорожают огурцы. Очередное подорожание в этом сегменте объясняется существенным сокращением предложения огурцов из местных хозяйств.
Кроме того, первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий сказал, что повышение цен следует ожидать на фрукты, овощи и хлебобулочные изделия.
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Что за ведомство Минфин?
Министерство финансов Украины - центральный орган исполнительной власти Украины, который формирует и реализует государственную финансовую и бюджетную политику, а также определяет политику в таможенной и налоговой сфере, сообщает "Википедия".
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