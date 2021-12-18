В Киевтеплоэнерго рассказали, как не переплачивать за "коммуналку"

Отопление может быть дешевле / ua-reporter.com

Киевляне часто переплачивают за коммуналку. Столь негативный опыт касается, что, кто не имеют индивидуальных счетчиков, но при этом проживают в доме, где этими приборами оборудованы 80-90% квартир.

Как заявили в КП "Киевтеплоэнерго", в ноябре средняя стоимость отопления за квадратный метр составила 22,6 гривни при неизменном тарифе. Это на 12% меньше, чем в ноябре 2020 года, пишет UBR.ua.

Также в КП отмечают, что 90% жилого фонда столицы имеет общедомовые тепловые счетчики. В таком случае на жильцов распределяется стоимость фактически потребленного домом объема тепловой энергии исходя из площади квартиры.

В домах, где с индивидуальными счетчиками, владельцы квартир платят по показаниям, а также за отопление мест общего пользования и функционирование внутридомовой системы отопления.

Поэтому та, где до 90% квартир имеют счетчики, хозяева квартир без них платят больше фактического потребления.

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"Чтобы обеспечить качественное и справедливое распределение потребленного тепла между жителями таких домов, мы в очередной раз обратились в Минрегион с предложениями внести изменения [в методику]. Предложили установить верхний предел начислений для домов, где более 70% квартир оборудованы индивидуальными приборами учета", - заявил директор СП "Энергосбыт" КП "Киевтеплоэнерго" Константин Лопатин.

Напомним, ранее в Киеве снизилась стоимость теплоснабжения. Однако это касается не всех жителей столицы, а только жителей 462 многоквартирных домов.

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