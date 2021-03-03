В Минфине рассказали, что помешало Украине в переговорах с МВФ / Reuters

Еще в декабре 2020 года Кабинет Министров более оптимистично смотрел на реализацию программы Международного валютного фонда (МВФ) в Украине. Однако в начале 2021 года ситуация изменилась. Одной из причин стал рост мировых цен на газ. Он вынудил ввести предельный тариф для населения в Украине, что обеспокоило МВФ, рассказал министр финансов Сергей Марченко.

"Признаюсь, в декабре наши ожидания были более оптимистичными. Тогда было меньше вопросов, требующих решений. Сегодня в связи с ситуацией на энергетических рынках возникли дополнительные аспекты, которые требуют согласования с миссией МВФ", – сказал Марченко в интервью Сегодня.

Он уточнил, что, несмотря на отсрочку в предоставлении транша, сотрудничество Украины и Фонда все равно продолжается.

Речи о новой программе не идет – только о переформатировании действующей stand-by в части оценок обязательств Украины.

"Нужно начать работать над текстом Меморандума и получить Staff-Level Agreement – одобренное соглашение на уровне персонала. И дальше выполнять условия пересмотра программы", – добавил Марченко.

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