В Минфине рассказали, что помешало Украине в переговорах с МВФ

Несмотря на отсрочку в предоставлении транша, сотрудничество Украины и Фонда все равно продолжается, оптимистично заявил министр финансов Марченко.
Еще в декабре 2020 года Кабинет Министров более оптимистично смотрел на реализацию программы Международного валютного фонда (МВФ) в Украине. Однако в начале 2021 года ситуация изменилась. Одной из причин стал рост мировых цен на газ. Он вынудил ввести предельный тариф для населения в Украине, что обеспокоило МВФ, рассказал министр финансов Сергей Марченко.
"Признаюсь, в декабре наши ожидания были более оптимистичными. Тогда было меньше вопросов, требующих решений. Сегодня в связи с ситуацией на энергетических рынках возникли дополнительные аспекты, которые требуют согласования с миссией МВФ", – сказал Марченко в интервью Сегодня.
Он уточнил, что, несмотря на отсрочку в предоставлении транша, сотрудничество Украины и Фонда все равно продолжается.
Речи о новой программе не идет – только о переформатировании действующей stand-by в части оценок обязательств Украины.
"Нужно начать работать над текстом Меморандума и получить Staff-Level Agreement – одобренное соглашение на уровне персонала. И дальше выполнять условия пересмотра программы", – добавил Марченко.
Переговоры Украины и МВФ – о чем сообщалось ранее:
- Международный валютный фонд 9 июня 2020 года утвердил для Киева новую программу сотрудничества stand-by, которая рассчитана на 18 месяцев. Киев должен получить от Фонда 5 миллиардов долларов США. Первые 2,1$ млрд украинское государство уже получило.
- План сотрудничества предусматривал предоставление Киеву уже 3,5$ млрд долларов, однако выделение финансовых средств было приостановлено из-за требований Фонда по вопросам образовательной, пенсионной, медицинской и антикоррупционной реформы.
- 13 февраля в МВФ заявили о завершении работы миссии по пересмотру программы. В результате Киев и Фонд не договорились о предоставлении Украине нового транша. Финансовый донор требует проведения судебной и антикоррупционной реформы.