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В Минфине рассказали, что помешало Украине в переговорах с МВФ

3 марта 2021, 18:36
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Несмотря на отсрочку в предоставлении транша, сотрудничество Украины и Фонда все равно продолжается, оптимистично заявил министр финансов Марченко.

МВФ
В Минфине рассказали, что помешало Украине в переговорах с МВФ / Reuters

Еще в декабре 2020 года Кабинет Министров более оптимистично смотрел на реализацию программы Международного валютного фонда (МВФ) в Украине. Однако в начале 2021 года ситуация изменилась. Одной из причин стал рост мировых цен на газ. Он вынудил ввести предельный тариф для населения в Украине, что обеспокоило МВФ, рассказал министр финансов Сергей Марченко.

"Признаюсь, в декабре наши ожидания были более оптимистичными. Тогда было меньше вопросов, требующих решений. Сегодня в связи с ситуацией на энергетических рынках возникли дополнительные аспекты, которые требуют согласования с миссией МВФ", – сказал Марченко в интервью Сегодня.

Он уточнил, что, несмотря на отсрочку в предоставлении транша, сотрудничество Украины и Фонда все равно продолжается.

Речи о новой программе не идет – только о переформатировании действующей stand-by в части оценок обязательств Украины.

"Нужно начать работать над текстом Меморандума и получить Staff-Level Agreement – одобренное соглашение на уровне персонала. И дальше выполнять условия пересмотра программы", – добавил Марченко.

Переговоры Украины и МВФ – о чем сообщалось ранее:

  • Международный валютный фонд 9 июня 2020 года утвердил для Киева новую программу сотрудничества stand-by, которая рассчитана на 18 месяцев. Киев должен получить от Фонда 5 миллиардов долларов США. Первые 2,1$ млрд украинское государство уже получило.
  • План сотрудничества предусматривал предоставление Киеву уже 3,5$ млрд долларов, однако выделение финансовых средств было приостановлено из-за требований Фонда по вопросам образовательной, пенсионной, медицинской и антикоррупционной реформы.
  • 13 февраля в МВФ заявили о завершении работы миссии по пересмотру программы. В результате Киев и Фонд не договорились о предоставлении Украине нового транша. Финансовый донор требует проведения судебной и антикоррупционной реформы.

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