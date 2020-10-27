В Минфине рассказали, сколько потратили денег из COVID-фонда

Сколько потратили денег в Украине из COVID-фонда / УНИАН

В Украине из Фонда борьбы с COVID-19 уже потрачено 34,1 млрд грн из 66 млрд грн. Как сообщают в Минфине, это составляет 52% от общей суммы.

По данным Минфина, расходы распределились следующим образом:

в сфере социальной защиты использовано 9,3 млрд грн (89%) из предусмотренных 10,4 млрд грн;

на обеспечение правопорядка использовано 2,4 млрд грн с 2,7 млрд грн (91%).

на строительство и ремонт дорог использовано 16,3 млрд грн (47%) из выделенных 35 млрд гривен;

на государственную поддержку сферы культуры, туризма и креативных индустрий предусмотрено 1 млрд грн, из которых пока использовано только 6 млн гривен.

на восстановление расходов, которые были сокращены при создании Фонда, предусмотрено 524 млн грн, из которых пока использовано 165 млн грн или 31%.

Меньше всего из Фонда использовано средств, предусмотренных на сферу здравоохранения - только 35% из выделенных 16,3 миллиардов. Из них на закупку аппаратов ИВЛ использовали 21% средств, такую ​​же долю потратили на средства индивидуальной защиты врачей и обеспечения лабораторий Минздрава. 45% предусмотренных средств использовали на доплаты медработникам.

Как ранее сообщал Главред, Кабмин выделил Минздраву почти 3 млрд гривен из COVID-фонда - в том числе на закупку средств индивидуальной защиты для учреждений здравоохранения и на закупку лекарственного средства Ремдесивир.

Министр образования и науки Сергей Шкарлет заявил, что не получил никаких средств из запрошенных более двух млрд грн из Фонда борьбы с коронавирусом, поскольку в нем денег нет.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на заявление министра образования и назвал большим фейком отсутствие денег в Фонде борьбы с COVID-19.