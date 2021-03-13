В новом рейтинге богатейших украинцев произошло внезапное изменение

Состояние Рината Ахметова оценили в $7,6 млрд.
За последенее время состояния большинства украинских миллиардеров выросли, несмотря на продолжающуюся пандемию.
Как свидетельствуют данные, опубликованном Forbes, в рейтинге богатейших украинцев произошли незначительные изменения.
В материале подчеркивается, что еще прошлой весной инвесторы еще не были готовы к пандемии, ведущие биржевые индексы мира существенно просели, а нефть порой стоила меньше нуля.
"В марте 2021-го нефть бьет годовые, а индексы – исторические максимумы" - отмечается в сообщении
Ринат Ахметов
Занимает 330-е место в рейтинге самых богатых людей мира. Состояние выросло до 7,6 млрд долл.
Активы:
- Метинвест 3,3 млрд. долл.
- ДТЭК 2,1 млрд. долл.
- Недвижимость 0,7 млрд. долл.
- ПУМБ 0,3 млрд. долл.
- Лемтранс 0,3 млрд. долл.
- Другие активы 0,9 млрд. долл.
Виктор Пинчук
Состояние выросло до 2,5 млрд долл.
Активы:
- Недвижимость 0,8 млрд долл.
- Денежные средства 0,7 млрд. долл.
- Interpipe 0,5 млрд. долл.
- Другие активы 0,5 млрд. долл.
Костянтин Жеваго
Состояние выросло до 2,1 млрд долл.
Активы:
- Ferrexpo 1,4 млрд. долл.
- Arterium 0,3 млрд. долл.
- Денежные средства 0,3 млрд. долл.
- Другие активы 0,1 млрд. долл.
Игорь Коломойский
Состояние выросло до 1,8 млрд долл.
Активы:
- Нефтегазовые активы 0,7 млрд. долл.
- Металлургические активы 0,4 млрд. долл.
- Денежные средства 0,2 млрд. долл.
- Недвижимость 0,1 млрд. долл.
- Днепроазот 0,1 млрд. долл.
- Медиа 0,1 млрд. долл.
- Другие активы 0,2 млрд. долл.
Геннадий Боголюбов
Состояние выросло до 1,7 млрд долл.
Активы:
- Нефтегазовые активы 0,7 млрд. долл.
- Денежные средства 0,5 млрд. долл.
- Другие активы 0,5 млрд. долл.
Петр Порошенко
Состояние выросло до 1,6 млрд долл.
Активы:
- Roshen 1,1 млрд. долл.
- Денежные средства 0,2 млрд. долл.
- Укрпроминвест-Агро 0,1 млрд. долл.
- Другие активы 0,2 млрд. долл.
Вадим Новинский
Состояние 1,4 млрд долл.
Активы:
- Метинвест 1,1 млрд. долл.
- Денежные средства 0,1 млрд. долл.
- Enwell Energy 0,1 млрд. долл.
- Другие активы 0,1 млрд. долл.
Издание добавляет, что бизнесмен Юрий Косюк потерял место в списке миллиардеров из-за снижения рыночной стоимости его ключевого актива – Мироновского хлебопродукта.
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Напомним, ранее издание Forbes Украина составило рейтинг 100 богатейших украинцев, его традиционно возглавляет бизнесмен Ринат Ахметов. В тройку лидеров вошли бизнесмен Виктор Пинчук и экс-президент Петр Порошенко.