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В новом рейтинге богатейших украинцев произошло внезапное изменение

13 марта 2021, 15:26

Состояние Рината Ахметова оценили в $7,6 млрд.

Ахметов
Ринат Ахметов / УНИАН

За последенее время состояния большинства украинских миллиардеров выросли, несмотря на продолжающуюся пандемию.

Как свидетельствуют данные, опубликованном Forbes, в рейтинге богатейших украинцев произошли незначительные изменения.

В материале подчеркивается, что еще прошлой весной инвесторы еще не были готовы к пандемии, ведущие биржевые индексы мира существенно просели, а нефть порой стоила меньше нуля.

"В марте 2021-го нефть бьет годовые, а индексы – исторические максимумы" - отмечается в сообщении

Ринат Ахметов

Занимает 330-е место в рейтинге самых богатых людей мира. Состояние выросло до 7,6 млрд долл.

Активы:

  • Метинвест 3,3 млрд. долл.
  • ДТЭК 2,1 млрд. долл.
  • Недвижимость 0,7 млрд. долл.
  • ПУМБ 0,3 млрд. долл.
  • Лемтранс 0,3 млрд. долл.
  • Другие активы 0,9 млрд. долл.

Виктор Пинчук

Состояние выросло до 2,5 млрд долл.

Активы:

  • Недвижимость 0,8 млрд долл.
  • Денежные средства 0,7 млрд. долл.
  • Interpipe 0,5 млрд. долл.
  • Другие активы 0,5 млрд. долл.

Костянтин Жеваго

Состояние выросло до 2,1 млрд долл.

Активы:

  • Ferrexpo 1,4 млрд. долл.
  • Arterium 0,3 млрд. долл.
  • Денежные средства 0,3 млрд. долл.
  • Другие активы 0,1 млрд. долл.

Игорь Коломойский

Состояние выросло до 1,8 млрд долл.

Активы:

  • Нефтегазовые активы 0,7 млрд. долл.
  • Металлургические активы 0,4 млрд. долл.
  • Денежные средства 0,2 млрд. долл.
  • Недвижимость 0,1 млрд. долл.
  • Днепроазот 0,1 млрд. долл.
  • Медиа 0,1 млрд. долл.
  • Другие активы 0,2 млрд. долл.

Геннадий Боголюбов

Состояние выросло до 1,7 млрд долл.

Активы:

  • Нефтегазовые активы 0,7 млрд. долл.
  • Денежные средства 0,5 млрд. долл.
  • Другие активы 0,5 млрд. долл.

Петр Порошенко

Состояние выросло до 1,6 млрд долл.

Активы:

  • Roshen 1,1 млрд. долл.
  • Денежные средства 0,2 млрд. долл.
  • Укрпроминвест-Агро 0,1 млрд. долл.
  • Другие активы 0,2 млрд. долл.

Вадим Новинский

Состояние 1,4 млрд долл.

Активы:

  • Метинвест 1,1 млрд. долл.
  • Денежные средства 0,1 млрд. долл.
  • Enwell Energy 0,1 млрд. долл.
  • Другие активы 0,1 млрд. долл.

Издание добавляет, что бизнесмен Юрий Косюк потерял место в списке миллиардеров из-за снижения рыночной стоимости его ключевого актива – Мироновского хлебопродукта.

Читайте такжеОт Ахметова до Порошенко: опубликован рейтинг богатейших украинцев

Напомним, ранее издание Forbes Украина составило рейтинг 100 богатейших украинцев, его традиционно возглавляет бизнесмен Ринат Ахметов. В тройку лидеров вошли бизнесмен Виктор Пинчук и экс-президент Петр Порошенко.

Ринат Ахметов Петр Порошенко Игорь Коломойский Forbes богачи рейтинги Вадим Новинский Константин Жеваго Геннадий Боголюбов Виктор Пинчук новости Украины
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