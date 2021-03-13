В новом рейтинге богатейших украинцев произошло внезапное изменение

Ринат Ахметов / УНИАН

За последенее время состояния большинства украинских миллиардеров выросли, несмотря на продолжающуюся пандемию.

Как свидетельствуют данные, опубликованном Forbes, в рейтинге богатейших украинцев произошли незначительные изменения.

В материале подчеркивается, что еще прошлой весной инвесторы еще не были готовы к пандемии, ведущие биржевые индексы мира существенно просели, а нефть порой стоила меньше нуля.

"В марте 2021-го нефть бьет годовые, а индексы – исторические максимумы" - отмечается в сообщении

Ринат Ахметов

Занимает 330-е место в рейтинге самых богатых людей мира. Состояние выросло до 7,6 млрд долл.

Активы:

Метинвест 3,3 млрд. долл.

ДТЭК 2,1 млрд. долл.

Недвижимость 0,7 млрд. долл.

ПУМБ 0,3 млрд. долл.

Лемтранс 0,3 млрд. долл.

Другие активы 0,9 млрд. долл.

Виктор Пинчук

Состояние выросло до 2,5 млрд долл.

Активы:

Недвижимость 0,8 млрд долл.

Денежные средства 0,7 млрд. долл.

Interpipe 0,5 млрд. долл.

Другие активы 0,5 млрд. долл.

Костянтин Жеваго

Состояние выросло до 2,1 млрд долл.

Активы:

Ferrexpo 1,4 млрд. долл.

Arterium 0,3 млрд. долл.

Денежные средства 0,3 млрд. долл.

Другие активы 0,1 млрд. долл.

Игорь Коломойский

Состояние выросло до 1,8 млрд долл.

Активы:

Нефтегазовые активы 0,7 млрд. долл.

Металлургические активы 0,4 млрд. долл.

Денежные средства 0,2 млрд. долл.

Недвижимость 0,1 млрд. долл.

Днепроазот 0,1 млрд. долл.

Медиа 0,1 млрд. долл.

Другие активы 0,2 млрд. долл.

Геннадий Боголюбов

Состояние выросло до 1,7 млрд долл.

Активы:

Нефтегазовые активы 0,7 млрд. долл.

Денежные средства 0,5 млрд. долл.

Другие активы 0,5 млрд. долл.

Петр Порошенко

Состояние выросло до 1,6 млрд долл.

Активы:

Roshen 1,1 млрд. долл.

Денежные средства 0,2 млрд. долл.

Укрпроминвест-Агро 0,1 млрд. долл.

Другие активы 0,2 млрд. долл.

Вадим Новинский

Состояние 1,4 млрд долл.

Активы:

Метинвест 1,1 млрд. долл.

Денежные средства 0,1 млрд. долл.

Enwell Energy 0,1 млрд. долл.

Другие активы 0,1 млрд. долл.

Издание добавляет, что бизнесмен Юрий Косюк потерял место в списке миллиардеров из-за снижения рыночной стоимости его ключевого актива – Мироновского хлебопродукта.

Читайте такжеОт Ахметова до Порошенко: опубликован рейтинг богатейших украинцев

Напомним, ранее издание Forbes Украина составило рейтинг 100 богатейших украинцев, его традиционно возглавляет бизнесмен Ринат Ахметов. В тройку лидеров вошли бизнесмен Виктор Пинчук и экс-президент Петр Порошенко.