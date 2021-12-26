В Украине подскочила цена на основной продукт борщевого набора: что произошло

Борщевой набор / Reuters

На украинских рынках/магазинах/супермаркетах Украины рекордно подорожала свекла. За декабрь стоимость овоща выросла на 4 гривны – до 12-15 гривен за килограмм. За год же свекла подорожала больше, чем вдвое. Об этом свидетельствуют данные с портала Agrotrend.

Как говорят специалисты, на крупнейшем оптовом рынке на юге Украины за килограмм свеклы просят 12 гривен. А в западных регионах страны на оптовом рынке овощ продают почти за 15 гривен за килограмм. В Киеве же килограмм свеклы стоит в среднем 14 гривен.

Аналитики отмечают, что удорожание овоща является следствием ограниченного предложения на рынке.

"Аграрии придерживают свеклу до весны, чтобы продать ее еще дороже", – объясняют они.

К слову, по состоянию на воскресенье, 26 декабря в столичных супермаркетах цены на свеклу установились на уровне 14,6-15,9 гривен за килограмм.

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Напомним, ранее в Украине цены на белокочанную капусту в декабре начали стремительно расти. Всего за неделю стоимость одного из самых популярных овощей на украинском рынке увеличилась более чем на четверть.

И за килограмм белокочанной капусты украинским потребителям приходится платить по 8-10 гривен.