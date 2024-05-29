В Украине поменяют правила ухода на пенсию: кто не сможет получить

В Украине в течение четырех последующих лет будут ужесточаться требования для выхода на пенсию, сообщают представители Пенсионного фонда.

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Правила для выхода на пенсию изменят: кто не сможет получить / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com и УНИАН

В Украине на протяжении четырех последующих лет будут ужесточаться требования для выхода на пенсию. Об этом сообщают представители Пенсионного фонда.

Как говорят чиновники, ежегодно требования по стажу будут увеличиваться на дюжину месяцев, пока в 2028 году не достигнут показателя в 35 лет (для выхода на пенсию после 60-летия).

"То есть тем, кто достигнет пенсионного возраста в 2028 году, необходимая для назначения пенсии продолжительность страхового стажа будет составлять 35 лет. Напомним: страховой стаж – это период, в течение которого лицо подлежит общеобязательному государственному пенсионному (социальному) страхованию и за который ежемесячно уплачены страховые взносы в сумме не меньше минимального страхового взноса", – отмечают в ПФУ.

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Соответственно, украинцам, чтобы выйти на пенсию в 60 лет, к своему 60-летию вам нужно иметь:

в 2024-м – от 31 года стажа;

в 2025-м – от 32 года стажа;

в 2026-м – от 33 года стажа;

в 2027-м – от 34 года стажа;

в 2028-м – от 35 года стажа.

Для того, чтобы выйти на пенсию в 63 года, к своему 60-летию вам нужно иметь:

в 2024-м – от 21 до 31 года стажа;

в 2025-м – от 22 до 32 года стажа;

в 2026-м – от 23 до 33 года стажа;

в 2027-м – от 24 до 34 года стажа;

в 2028-м – от 25 до 35 года стажа.

Что такое пенсионный фонд Украины? Пенсионный фонд Украины - центральный орган исполнительной власти, осуществляющий руководство и управление солидарной системой общеобязательного государственного пенсионного обеспечения, проводит сбор, накопление и учет страховых взносов, назначает пенсии и готовит документы для их выплаты, обеспечивает своевременное и в полном объеме финансирование и выплату пенсий, пенсий за особые заслуги перед Украиной, пособия на погребение, других социальных выплат, сообщает" Википедия".

Пенсии в Украине - последние новости

Напомним, в 2024 году в Украине увеличили требования к страховому стажу для выхода на пенсию в возрасте 60 лет - теперь необходимо иметь страховой стаж в 31 год. Ранее этот показатель составлял 30 лет.

Также ежегодная индексация пенсий привела к увеличению выплат для военных пенсионеров, включая и тех, которые получают пенсию по инвалидности. Минимальные выплаты для них выросли на 600-700 гривен, в зависимости от группы инвалидности и звания.

Кроме этого, с 1 апреля часть пенсионных выплат могут приостановить. Чтобы избежать приостановления, пенсионеры должны пройти идентификацию до 31 марта 2024 года в отделение "Ощадбанка" или в Пенсионном фонде Украины, или через видеоидентификацию.

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