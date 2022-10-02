В Украине рекордно подорожают продукты: какими будут цены зимой

Что касается цен на хлеб и муку, то у Украины есть значительные запасы зерна, что означает отсутствие дефицита.
Цены на продукты в Украине продолжают тенденцию повышения. Уже совсем скоро продуктовые товары подорожают на 15%.
Такой прогноз озвучил заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук, пишет Landlord.
Марчук напомнил, что на рост цен влияют война, нарушение логистических цепей, цены на горюче-смазочные материалы, а также курс гривны относительно доллара.
Также на повышение цены на продукты повлияет возврат акцизов на топливо.
"В ближайшее время из-за принятия закона об акцизе на топливо где-то в районе 4-5 гривен подорожает бензин и дизтопливо. То есть это будет закладывать основу формирования цен на продукты питания. Не последнюю роль играет в и большая инфляция", - сказал эксперт.
"Мы будем видеть поднятие цен в районе еще 10-15%", – добавил он.
Цены на продукты в Украине зимой
Экономический эксперт Александр Хмелевский говорит, что уже в ноябре украинцы будут наблюдать "скачок" на ценниках. Хотя сейчас происходит сезонное понижение, стабилизация цен, которая связана с существенным предложением овощей и фруктов. Однако они подорожают гораздо больше: в среднем на 30-35%.
Что касается цен на хлеб и муку, то у Украины есть значительные запасы зерна, что означает отсутствие дефицита. Но из-за ограничения экспорта в ближайшие месяцы, по мнению эксперта, цены будут расти умеренно на 10-15%.
Такая же тенденция ожидает стоимости масла и сахара, которые могут прибавить в цене 15-20%.
Цены на продукты
Ранее Главред писал, что в Украине всерьез повысятся цены на продукты уже с началом осени нынешнего года, сообщил финансовый аналитик и экономист Алексей Кущ.
По его словам, подорожание продуктов состоится потому, в частности, что в Украине временно оккупирована часть Херсонской и Запорожской областей.
Эксперты предупредили украинцев, что зимой в магазинах будут доступны все продукты, однако цены поднимутся еще больше.
Читайте также:
- На украинских АЗС рухнут цены на бензин и дизель: чего ожидать в ближайшее время
- В Украине "взлетели" цены на популярный овощ из борщевого набора: в чем причина
- До 80 гривен за десяток: в Украине рекордно взлетели цены на яйца