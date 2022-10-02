В Украине рекордно подорожают продукты: какими будут цены зимой

Цены на хлеб и продукты / pixabay, УНИАН

Цены на продукты в Украине продолжают тенденцию повышения. Уже совсем скоро продуктовые товары подорожают на 15%.

Такой прогноз озвучил заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук, пишет Landlord.

Марчук напомнил, что на рост цен влияют война, нарушение логистических цепей, цены на горюче-смазочные материалы, а также курс гривны относительно доллара.

Также на повышение цены на продукты повлияет возврат акцизов на топливо.

"В ближайшее время из-за принятия закона об акцизе на топливо где-то в районе 4-5 гривен подорожает бензин и дизтопливо. То есть это будет закладывать основу формирования цен на продукты питания. Не последнюю роль играет в и большая инфляция", - сказал эксперт.

"Мы будем видеть поднятие цен в районе еще 10-15%", – добавил он.

Цены на продукты в Украине зимой

Экономический эксперт Александр Хмелевский говорит, что уже в ноябре украинцы будут наблюдать "скачок" на ценниках. Хотя сейчас происходит сезонное понижение, стабилизация цен, которая связана с существенным предложением овощей и фруктов. Однако они подорожают гораздо больше: в среднем на 30-35%.

Что касается цен на хлеб и муку, то у Украины есть значительные запасы зерна, что означает отсутствие дефицита. Но из-за ограничения экспорта в ближайшие месяцы, по мнению эксперта, цены будут расти умеренно на 10-15%.

Такая же тенденция ожидает стоимости масла и сахара, которые могут прибавить в цене 15-20%.

Цены на продукты

Ранее Главред писал, что в Украине всерьез повысятся цены на продукты уже с началом осени нынешнего года, сообщил финансовый аналитик и экономист Алексей Кущ.

По его словам, подорожание продуктов состоится потому, в частности, что в Украине временно оккупирована часть Херсонской и Запорожской областей.

Эксперты предупредили украинцев, что зимой в магазинах будут доступны все продукты, однако цены поднимутся еще больше.

Читайте также: