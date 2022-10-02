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Без него не обходится никто: в Украине рекордно взлетел в цене продукт, который есть в каждом доме

2 октября 2022, 18:40

Этот продукт вырос в 4,5 раза по сравнению с прошлым годом.

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Цены на продукты / pixabay

Цены на продукты в Украине рекордно выросли. В последнее время резко взлетел в цене и репчатый лук. Этот продукт вырос в 4,5 раза по сравнению с прошлым годом.

Аналитики прогнозируют дефицит этого популярного овоща в ближайшее время, пишет EastFruit.

"Активный спрос со стороны оптовых компаний и сдерживание продаж производителями являются основными факторами, способствующими дальнейшему росту цен в данном сегменте. Производители постепенно повышали отпускные цены, и на сегодняшний день продажи репчатого лука ведутся по 25-29 грн/кг ($0,68-0,79/кг), что в среднем на 13% дороже, чем в конце прошлой рабочей недели", - говорится в сообщении.

В чем причина подорожания

Эксперты сообщили, что основной причиной подорожания репчатого лука является тот факт, что многие хозяйства вынуждены приостановить уборку урожая ввиду дождливой погоды, из-за чего существенно сократились объемы предложения данной продукции на рынке.

А вот большую часть лука хорошего качества фермеры предпочитают закладывать на хранение, осуществляя продажи в настоящее время небольшими партиями.

На данный момент лук на рынке Украины уже продают в среднем в 4,3 раза дороже, чем в конце сентября 2021 года.

Эксперты считают, что цена на лук будет расти и далее, поскольку многие фермеры, не имеющие собственных хранилищ, уже успели распродать значительную часть запасов репчатого лука.

Остальные же производители предпочитают закладывать данную продукцию на хранение и воздерживаются от продаж в ожидании дальнейшего роста цен.

цены на лук

Цены на продукты

Ранее Главред писал, что в Украине всерьез повысятся цены на продукты уже с началом осени нынешнего года, сообщил финансовый аналитик и экономист Алексей Кущ.

По его словам, подорожание продуктов состоится потому, в частности, что в Украине временно оккупирована часть Херсонской и Запорожской областей.

Эксперты предупредили украинцев, что зимой в магазинах будут доступны все продукты, однако цены поднимутся еще больше.

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