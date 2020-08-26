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В Украине самая дорогая биржевая цена на электроэнергию — Еврокомиссия

26 августа 2020, 09:59

Средняя цена по ЕС составляла 33,5 евро за МВт-час.

Электроэнергия
Reuters

За первый квартал 2020 года средняя цена электроэнергии на спотовом рынке Украины (территория Бурштынского енергоострова) была самой высокой в Европе.

Об этом говорится в квартальном отчете Еврокомиссии относительно рынков электроэнергии.

Средняя цена для энергоострова в первом квартале года составляла 52,9 евро за МВт-час. Для всей остальной части Украины (Объединенная энергетическая система) цена составляла 46,9 евро - это третий показатель в Европе.

На втором месте оказалась Греция с ценой 50,4 за МВт-час.

Средняя цена по ЕС составляла 33,5 евро за МВт-час.

Самые дешевые цены на электроэнергию с базовой нагрузкой наблюдались в Северном регионе, где свою роль сыграли большие запасы энергии гидростанций, растущая ветрогенерацию и теплая зимняя погода. Самая низкая цена была в Норвегии (15 евро/мегаватт-час) и Швеции (17 евро).

Рынки в восточной и южной частях континента (Польша, Венгрия, Румыния, Болгария и Греция) с относительно высокой долей производства, потребляющего углерод, или с большей зависимостью от импорта оказались с другой стороны ценового диапазона.

Среди стран ЕС самые высокие цены в первом квартале года также были на Мальте (45 евро) и Болгарии (42 евро).

По сравнению с четвертым кварталом 2019 года, среднеквартальные показатель цен снизился на 24% на фоне слабого спроса и увеличения генерации ветра.

В ежегодном сравнении на всех рынках наблюдалось снижение цен с относительно высоких уровней в 1 квартале 2019 года. Наибольшее снижение произошло в Норвегии (-68%), Швеции (-64%), Дании и Финляндии (оба -50%)

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