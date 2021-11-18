В Украине скакнут цены на сыр: названа причина

Эксперты отмечают, что себестоимость блочных сыров сортов "Гауда" и "Эменталь" существенно выросла. И ситуация с ними будет только усложняться и усложняться.
В Украине в ближайшее время будет дорожать импортный сыр ‒ поскольку он в Европе подорожал. В результате этого наши импортеры могут уменьшить закупки. Об этом сообщает портал Infagro.
В Украину в прошлом месяце завезли 4,2 тысячи тонн сычужных сыров. По подсчетам экспертов, это половина среднемесячных продаж. Предполагается, что эти поставки осуществлялись по старым контрактам и на них повышение цены еще не отразилось.
Эксперты отмечают, что себестоимость блочной "Гауды" и "Эменталя" существенно выросла, так что разница в цене с украинским производителем почти не отличается. Из-за более низких цен эти два вида сыра ввозили в Украину.
В Украину ввозятся сыры из:
- Польши (41%);
- Германии (14%);
- Нидерландов (11%).
Сыры отечественного производства также начинают дорожать, однако при этом и продажи этих продуктов падают.
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Напомним, ранее эксперты прогнозировали, что в Украине продолжит дорожать хлеб - стоимость продукта будет увеличиваться примерно на 1,5% в месяц. Также в стране вырастут цены на сахар. Подорожает также подсолнечное масло и куриные яйца.
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