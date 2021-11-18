В Украине скакнут цены на сыр: названа причина/ Reuters

В Украине в ближайшее время будет дорожать импортный сыр ‒ поскольку он в Европе подорожал. В результате этого наши импортеры могут уменьшить закупки. Об этом сообщает портал Infagro.

В Украину в прошлом месяце завезли 4,2 тысячи тонн сычужных сыров. По подсчетам экспертов, это половина среднемесячных продаж. Предполагается, что эти поставки осуществлялись по старым контрактам и на них повышение цены еще не отразилось.

Эксперты отмечают, что себестоимость блочной "Гауды" и "Эменталя" существенно выросла, так что разница в цене с украинским производителем почти не отличается. Из-за более низких цен эти два вида сыра ввозили в Украину.

В Украину ввозятся сыры из:

Польши (41%);

Германии (14%);

Нидерландов (11%).

Сыры отечественного производства также начинают дорожать, однако при этом и продажи этих продуктов падают.

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Напомним, ранее эксперты прогнозировали, что в Украине продолжит дорожать хлеб - стоимость продукта будет увеличиваться примерно на 1,5% в месяц. Также в стране вырастут цены на сахар. Подорожает также подсолнечное масло и куриные яйца.

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