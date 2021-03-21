В Украине взлетят цены на продукты: что подорожает больше всего

Овощи подорожают как минимум в два раза по сравнению с ценами января / pixabay

Член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин спрогнозировал, что будет с ценами на продукты в 2021 году.

По его словам, локдаун, который из-за коронавируса постепенно вводят регионы Украины, притормозит рост цен. Но прогнозы на данный момент можно делать лишь до начала лета – именно тогда станет понятна ситуация с новым урожаем, передает Апостроф.

Пендзин считает, что молочные продукты и мясо вряд ли сильно вырастут в цене.

"Тем более, сейчас начался пост, а потому до начала мая вряд ли что-то произойдет. Правда, возможен небольшой ажиотаж перед Пасхой (2 мая)", - отметил эксперт.

"Рекордсмен" подорожания прошлого года – гречка – дальше расти в цене не будет. Сейчас средняя цена на эту популярную крупу составляет около 45 гривен за килограмм. Также не будут дорожать яйца.

"Еще немного потеплеет, и начнут нестись куры в домохозяйствах, то есть появится конкуренция на рынке. К тому же, опять-таки, пост. Поэтому я думаю, что за 40 гривен стоимость одного десятка не выйдет. Но и снижения цены не будет", - считает Пендзин.

В то же время, по его прогнозу, будут расти цены на хлеб – подорожание составит примерно 2% в месяц. К примеру, батон, который сейчас продается за 20 гривен, к концу года будет стоить около 25 гривен.

"Лидерами по подорожанию будут овощи. Они будут расти в цене очень сильно – как минимум, в два раза по сравнению с ценами января. Мы уже увидели за первые два месяца этого года, что свекла подорожала на 40%, приблизительно такая же ситуация и по моркови. Картофель вырос в цене не так сильно, но все еще впереди. И я думаю, что лидеры по овощам дадут 100% рост, а в среднем борщевой набор подорожает на 70-80%", - прогнозирует Пендзин.

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