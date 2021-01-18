В Украине закрепят цену на доставку газа: НКРЭКУ опубликовала документ

НКРЭКУ планирует утвердить цену на распределение газа на уровне 1,79 грн / УНИАН

Нацкомиссия по вопросам госрегулирования в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) планирует принять решение о закреплении тарифа на распределение газа в Украине. Предельную цену на транспортировку топлива намерены установить на уровне 1,79 гривен за кубический метр в месяц.

Проект постановления уже внесли в повестку дня заседания НКЭРЭКУ, которое должно состояться во вторник, 19 января. В документе говорится о том, что для Лубныгаза, Гадячгаза, Закарпатгаза, а также 11 областных газораспределительных компаний будет произведен пересмотр тарифов.

При условии утверждения решения, тарифы на транспортировку газа больше всего снизятся для следующих компаний: Газовик (около 30%), Лубныгаз (примерно 27%).

Меньше всего цена снизится для Гадячгаза – на 3,5%.Читайте такжеВзлет тарифов на коммуналку: в Кабмине рассказали, чего ждать получателям субсидий

Тарифы на газ в Украине