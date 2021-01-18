В Украине закрепят цену на доставку газа: НКРЭКУ опубликовала документ

Тарифы на распределение газа в Украине для 14 облгазов планируют утвердить 19 января.
Нацкомиссия по вопросам госрегулирования в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) планирует принять решение о закреплении тарифа на распределение газа в Украине. Предельную цену на транспортировку топлива намерены установить на уровне 1,79 гривен за кубический метр в месяц.
Проект постановления уже внесли в повестку дня заседания НКЭРЭКУ, которое должно состояться во вторник, 19 января. В документе говорится о том, что для Лубныгаза, Гадячгаза, Закарпатгаза, а также 11 областных газораспределительных компаний будет произведен пересмотр тарифов.
При условии утверждения решения, тарифы на транспортировку газа больше всего снизятся для следующих компаний: Газовик (около 30%), Лубныгаз (примерно 27%).
Меньше всего цена снизится для Гадячгаза – на 3,5%.Читайте такжеВзлет тарифов на коммуналку: в Кабмине рассказали, чего ждать получателям субсидий
Тарифы на газ в Украине
- Премьер-министр Денис Шмыгаль 18 января заявил, что правительство установило граничную цену на газ для населения на уровне 6,99 грн за кубический метр. Цена будет действовать с 1 февраля на период действия карантинных мероприятий и до конца отопительного сезона.
- Министр Кабинета министров Олег Немчинов уточнял, что снижение цены на газ рассчитано только на нынешний отопительный сезон. В будущем стоимость топлива может вырасти до 12 гривен за кубический метр.
- Как заявлял министр финансов Сергей Марченко, пересмотром тарифов в Украине обеспокоены в МВФ. Власти ведут переговоры с Фондом, который видит в таких действиях частичный отказ Киева от выполнения обязательств по созданию рынка газа.