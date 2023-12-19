В Украине продукты на рождественский стол стремительно дорожают: какие цены

Учитывая растущую динамику цен на продукты питания, стоимость рождественского стола 2023 года будет несколько выше прошлогодней.

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Сколько стоят продукты на Рождество / коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот: видео

В Институте аграрной экономики сообщили, что рождественский стол с традиционными блюдами обойдется украинцам в 2023 году в 969,74 грн., что на около 10% дороже, чем в прошлом году.

В Институте аграрной экономики отметили, что стоимость продуктов рассчитывалась по средним ценам супермаркетов на середину декабря.

"Пшеничная кутья (950 г продуктов традиционной рецептуры) обойдется в 103,71 грн. самыми дорогими ингредиентами блюда в этом году стали: мак - 43 грн за 200 г и грецкие чищенные орехи - 24 грн и изюм - 17,5 грн за 100 г соответственно. Основная составляющая кутьи - крупа пшеничная из твердой пшеницы - будет стоить 9,6 грн за 400 г. за мед заплатим еще 8 грн за 100 г и добавим немного сахара (50 г) за 1,61 грн", - говорится в сообщении. видео дня

Традиционный узвар готовится из сушеных яблок, груш и чернослива. Готовые наборы этих фруктов стоят в супермаркетах 66 грн (600 г на 2 л воды).

Борщ постный с фасолью (2,535 кг продуктов на 2 л воды) будет стоить 82,83 грн. в частности:

фасоль белая сухая (300 г) - 42,75 грн;

картофель (362 г) - 5,04 грн;

капуста (300 г) - 3,4 грн;

лук (100 г) - 1,44 грн;

морковь (400 г) - 4,34 грн.;

Свекла (800 г) - 7,92 грн;

70-75 г помидоров - 5,6 грн;

томатная паста - 1,67 грн;

сахар-1,61 грн. за 50 г;

масло-5,64 грн за 80 г;

черный перец - 1,02 грн;

лавровый лист - 2,4 грн (или зелень).

Салат "винегрет" (1,58 кг продуктов) будет стоить 34,19 грн. самыми дорогими составляющими будут бочковые соленые огурцы 14 грн за 200 г. За овощи заплатим: Картофель (600 г) - 8,4 грн, свекла (400 г) - 3,96 грн, морковь (378 г) - 4,1 грн. Заправка растительным маслом стоит 3,53 грн за 50 г и соль и перец по вкусу (0,20 грн)",- рассказали в Институте.

Вареники с картофелем (1,51 кг продуктов) будут стоить 26,17 грн. Вареники с капустой (1,481 кг продуктов) - 26,81 грн. Вареники с вишней - 47,27 грн (за 810 г продуктов). А кроме того:

тушеная капуста (2,229 г продуктов) - 65,26 грн.;

жареный картофель - 16,81 грн (1 кг картофеля, 100 г масла, 132 г лука с добавлением соли и перца по вкусу).

квашеная капуста - 50 грн.за 500 г;

огурцы соленые бочковые - 28 грн за 400 г;

свежие огурцы - 46 грн. за 500 г;

Помидоры - 40 грн за 500 г.

"Для тех, у кого будет возможность, приготовить 12 традиционных блюд для праздничного ужина в расчете на среднестатистическую семью около 969,74 грн.... Учитывая растущую динамику цен на продукты питания, стоимость рождественского стола 2023 года будет несколько выше прошлогодней вследствие проблем, связанных с российской агрессией - в пределах 8-10 %", - пояснили в Институте.

Напомним, что стало известно, какие цены на продукты перед Рождеством. Украинские торговцы повысили стоимость продуктов питания. За год - с ноября-2022 по ноябрь-2023 - цены там выросли в целом на 2,4%, говорят чиновники.

Синоптик сказала, Какой будет погода на Рождество и Новый год. Наталья Голеня предупредила о возможности осадков в виде мокрого снега и дождя на Рождество, 25 декабря. Но температурный фон в этот день будет оставаться таким же.

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