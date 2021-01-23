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Витренко сказал, кто в феврале заплатит за газ на 500 гривен меньше

23 января 2021, 10:14
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За газ будет платить меньше категория населения, которая самая уязвимая к повышению стоимости этого вида топлива, поделился и.о. министра энергетики.

Витренко сказал, что некоторые украинцы в феврале заплатят за газ существенно меньше – Тарифы на газ Украина
Некоторые украинцы в феврале заплатят за газ существенно меньше, сказал Юрий Витренко / УНИАН

И.о. министра энергетики Юрий Витренко сообщил, что в Украине в феврале 2021 цены на газ снизятся почти на 500 гривен для людей, которые используют голубое топливо для индивидуального отопления.

Такие граждане также смогут сэкономить еще около 230 гривен благодаря тому, что тарифы не повысят компании-монополисты, рассказал чиновник в эфире программы Свобода слова Савика Шустера.

Член Кабмина отметил, что люди, которые используют газ для индивидуального отопления, являются самой уязвимой категорией населения к повышению стоимости этого вида топлива.

"…сумма платежки снизится в феврале по сравнению с январем на пятьсот гривен. Вместо того чтобы монополисты подняли эту цену для них и платежки были плюс двести тридцать гривен. То есть эффект для каждого домохозяйства в месяц – семьсот двадцать гривен", – объяснил он.

/ Скриншот

Цены на газ – Украина 2021: главные факты

  • В начале года возросли тарифы на газ для населения и стоимость распределения голубого топлива. В зависимости от области цена возросла от 11% до 20,5% – каждый кубометр топлива обходился от 6,99 грн до 10,8 грн.
  • Из-за роста тарифов в ряде областей вспыхнули тарифные протесты.
  • Президент Владимир Зеленский поручил разобраться с тарифами. Потом украинский лидер заявил, что власти решили установить для населения цены на газ ниже рыночной стоимости – можно будет платить на треть меньше.
  • Позже выяснилось, что уменьшение тарифов коснется не всех украинцев.
Юрий Витренко цены на газ тарифы на газ
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