Зеленский рассказал, когда Украина подпишет меморандум с МВФ

Зеленский дает пресс-конференцию 20 мая

Украина подпишет меморандум с Международным валютным фондом в мае. Об этом заявил президент Владимир Зеленский на пресс-конференции 20 мая.

Глава государства отметил, что в ближайшее время подпишет закон о банках, который был последним условием для подписания меморандума между Украиной и Международным валютным фондом

"Сейчас я подпишу банковский закон... Мы подпишем этот меморандум. И я уверен, что мы подпишем его в мае. Затягивать нельзя. Банковский закон сейчас ко мне придет, завтра или послезавтра. Возможно, сегодня. Двери будут открыты для помощи МВФ, за которую мы очень сильно боролись", - заявил президент.

Напомним, 13 мая Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом закон о банковской деятельности (№2571-д). Закон устанавливает невозможность возврата неплатежеспособных банков бывшим владельцам и необходим для заключения новой программы с Международным валютным фондом (МВФ). Ко второму чтению к документу было подано 16 тыс. 572 поправки, что стало абсолютным рекордом в истории украинского парламентаризма.

Позже стало известно, что в Верховной Раде Украины заблокировали подписание резонансного закона о банковской деятельности.

19 мая Рада отклонила проекты постановлений авторства нардепов Антона Полякова и Александра Дубинского, приостанавливающих подписание банковского закона. Данное решение открыло путь для подписания документа главой Верховной Рады Дмитрием Разумковым и президентом Владимиром Зеленским.