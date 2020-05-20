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Зеленский рассказал, когда Украина подпишет меморандум с МВФ

20 мая 2020, 11:31

В ближайшие дни президент одобрит банковский закон.

пресс-конференция Зеленского
Зеленский дает пресс-конференцию 20 мая 

Украина подпишет меморандум с Международным валютным фондом в мае. Об этом заявил президент Владимир Зеленский на пресс-конференции 20 мая.

Глава государства отметил, что в ближайшее время подпишет закон о банках, который был последним условием для подписания меморандума между Украиной и Международным валютным фондом

"Сейчас я подпишу банковский закон... Мы подпишем этот меморандум. И я уверен, что мы подпишем его в мае. Затягивать нельзя. Банковский закон сейчас ко мне придет, завтра или послезавтра. Возможно, сегодня. Двери будут открыты для помощи МВФ, за которую мы очень сильно боролись", - заявил президент.

Напомним, 13 мая Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом закон о банковской деятельности (№2571-д). Закон устанавливает невозможность возврата неплатежеспособных банков бывшим владельцам и необходим для заключения новой программы с Международным валютным фондом (МВФ). Ко второму чтению к документу было подано 16 тыс. 572 поправки, что стало абсолютным рекордом в истории украинского парламентаризма.

Позже стало известно, что в Верховной Раде Украины заблокировали подписание резонансного закона о банковской деятельности

19 мая Рада отклонила проекты постановлений авторства нардепов Антона Полякова и Александра Дубинского, приостанавливающих подписание банковского закона. Данное решение открыло путь для подписания документа главой Верховной Рады Дмитрием Разумковым и президентом Владимиром Зеленским.

Владимир Зеленский МВФ банк новости Украины Верховная Рада
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