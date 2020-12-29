Взлет тарифов на коммуналку: в Кабмине рассказали, чего ждать получателям субсидий

В Кабмине напомнили, что около 1,8 млн семей получают льготы от 25 до 100% на оплату ЖКХ-услуг / УНИАН

На домохозяйствах, которые получают льготу на оплату коммунальных услуг, не отразится повышение тарифов в Украине, поскольку расходы будет покрывать государство путем увеличения субсидий.

Как сообщает пресс-служба Министерства социальной политики в социальной сети Facebook, на базе действующей системы предоставления субсидий 3,1 млн домохозяйств, уже получающих льготу, не столкнутся с повышением тарифов.

При этом домохозяйства, которые ранее не пользовались субсидиями и не могут оплатить жилищно-коммунальные услуги в связи с повышением тарифов, имеют право обратиться за получением льгот на дистанционной основе на сайте министерства или отправить заявление и декларацию по почте в орган социальной защиты населения.

В ведомстве напомнили, что около 1,8 млн украинских семей пользуются льготами при оплате коммунальных платежей со скидкой от 25 до 100%.Читайте также"Циничненько, за гранью": в Сети прошлись по отмене льготного тарифа на свет

"Кроме этого, почти 1,8 млн семей пользуется льготами при оплате ЖКУ и имеют скидку от 25 до 100 процентов в зависимости от категории льготника", - подчеркнули в Минсоцполитики.

Тарифы на коммуналку в Украине