Взлет тарифов на коммуналку: в Кабмине рассказали, чего ждать получателям субсидий

В Украине получают субсидии 3,1 млн домохозяйств.
На домохозяйствах, которые получают льготу на оплату коммунальных услуг, не отразится повышение тарифов в Украине, поскольку расходы будет покрывать государство путем увеличения субсидий.
Как сообщает пресс-служба Министерства социальной политики в социальной сети Facebook, на базе действующей системы предоставления субсидий 3,1 млн домохозяйств, уже получающих льготу, не столкнутся с повышением тарифов.
При этом домохозяйства, которые ранее не пользовались субсидиями и не могут оплатить жилищно-коммунальные услуги в связи с повышением тарифов, имеют право обратиться за получением льгот на дистанционной основе на сайте министерства или отправить заявление и декларацию по почте в орган социальной защиты населения.
В ведомстве напомнили, что около 1,8 млн украинских семей пользуются льготами при оплате коммунальных платежей со скидкой от 25 до 100%.Читайте также"Циничненько, за гранью": в Сети прошлись по отмене льготного тарифа на свет
"Кроме этого, почти 1,8 млн семей пользуется льготами при оплате ЖКУ и имеют скидку от 25 до 100 процентов в зависимости от категории льготника", - подчеркнули в Минсоцполитики.
Тарифы на коммуналку в Украине
- Как стало известно 30 ноября из проектов постановлений на сайте НКРЭКУ (государственной комиссии, осуществляющей регулирование тарифов в сфере энергетики и коммунальных услуг в Украине), регулятор одобрил повышение тарифа на распределение газа (абонплату) с 1 января 2021 года. В связи с этим цены на газ могут резко взлететь в среднем на 80%.
- Глава компании Газопоставляющая компания Нафтогаз Украины Максим Рабинович до этого утверждал, что повышение не коснется категорий украинцев, которые заключили договор на поставку газа на условиях годового тарифа.
- 28 декабря Кабинет министров Украины отменил действие льготного тарифа на оплату электроэнергии для населения, согласно которому украинцы платят 90 копеек/киловатт-час на первые 100 киловатт-час. С 1 января 2021 года для бытовых потребителей установлена цена на уровне 1,68 грн/кВт-час. Тариф будет действовать до 31 марта 2021 года.