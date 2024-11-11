Яйца в Украине стали 'золотыми': в Минагрополитики сказали, когда цены достигнут пика

В октябре 2024 года производство яиц сократилось на 5% по сравнению с прошлым годом, рассказал Тарас Высоцкий.

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Когда ожидать снижения цен на яйца / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Ключевые тезисы:

Причины подорожания яиц - сезонное снижение продуктивности кур и рост цен на корма

Цены достигнут пика в начале ноября, а затем начнут постепенно снижаться видео дня

До конца года, при условии стабильной работы энергосистемы, существенных колебаний цен на основные продукты не ожидается

Цены на яйца в Украине этой осенью резко выросли, сейчас десяток яиц в супермаркетах может стоить до 65 гривен. Причиной подорожания яиц является сезонный фактор и рост цен на корма. Об этом рассказал первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий в комментарии Суспильному.

По его словам, из-за похолодания продуктивность кур снижается, а также происходит обновление поголовья, что обычно ведет к уменьшению количества яиц. В октябре 2024 года производство яиц сократилось на 5% по сравнению с прошлым годом.

Еще один значительный фактор - подорожание кормов. Высокие цены на зерно после восстановления экспорта повысили себестоимость производства яиц, поскольку зерновые культуры составляют основную часть кормов. Хотя это и увеличивает доходы фермеров, более дорогие корма повышают конечную стоимость яиц.

Высоцкий прогнозирует, что, согласно тенденциям прошлых лет, максимальные цены на яйца будут наблюдаться в начале ноября, после чего они постепенно снижаются. При условии стабильной работы энергосистемы существенных колебаний цен на основные продукты - мясо, молочную продукцию, муку и овощной набор - не ожидается до конца года.

"Практика 2-летней давности показала, что начало ноября - это пик и потом есть постепенное выравнивание и снижение цен (на яйца - Главред). Однозначно после нового года это будет снижение очень часто и чеканочное", - отметил он.

Кто такой Тарас Высоцкий Тарас Николаевич Высоцкий - заместитель Министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины. Временно исполнял обязанности министра Минагрополитики с 14 мая до 5 сентября 2024 года.

Цены на продукты в Украине - последние новости

Напомним, за последнюю неделю цена на морковь поднялась на 11%, и сейчас оптовые цены колеблются от 20 до 28 гривен за килограмм. Зато цены на картофель снижаются, и уже достигли уровня 18-28 гривен за килограмм из-за спада спроса и больших запасов на рынке.

Как сообщал Главред, продолжают дорожать огурцы, которые сейчас стоят от 100 до 125 гривен за килограмм. Это связано с недостаточным количеством импортной продукции.

Экономист и руководитель "Экономического дискуссионного клуба" Олег Пендзин пояснил, что после августа-сентября традиционно растут цены на овощи борщевого набора. Это связано с началом осенне-зимнего сезона, когда снижаются объемы свежих овощей и их хранение становится дороже.

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