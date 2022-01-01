Запуск СП-2 и остановка транзита газа: Украину предупредили об опасном сценарии из-за продажи добычи

Компании Украины выступили против обязательной продажи 20% газа государству по операционной цене / УНИАН

Украине грозит дефицит и зависимость России из-за решения правительства, предусматривающего обязательство газодобывающих компаний продавать 20% добычи газа по операционной себестоимости. Такой шаг в условиях возможной остановки транзита и запуска Северного потока-2 может негативно отразиться на энергетической безопасности страны. Об этом заявили в Ассоциации газодобывающих компаний.

В заявлении организаций, среди которых и государственный Нафтогаз, речь идет о том, что газодобытчики видят в обязательстве для компаний продавать 20% газа негативные последствия в виде падения добычи, дефицита газа и усиления зависимости от РФ. Ситуация особенно опасна в контексте возможной остановки транзита газа через Украину в Европу и запуска СП-2.

Читайте такжеВ Украине взлетят цены на газ: поставщики опубликовали новые тарифы на январь"Остановка инвестиционной деятельности вполне логично приведет к ежегодному падению добычи, снижению налогов, сокращению рабочих мест. Учитывая запуск Северного потока-2 и риска сокращения или полной остановки транзита российского газа - это существенно ослабит энергетическую безопасность нашей страны", - указано в сообщении.

Также отмечается, что решение Кабмина направлено на срыв реформы и отказ от евроинтеграции.

"Государственное регулирование цены на добываемый газ - это абсолютно нерыночный механизм, через который, без преувеличения, мы можем потерять собственную газодобычу", - сказал директор Ассоциации газодобывающих компаний Артем Петренко.

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Он подчеркнул, что энергетический кризис следует преодолевать, опираясь на опыт Европы, а не на принудительные механизмы.

Напомним, 30 декабря Кабмин обязал газодобывающие компании продавать 20% своего газа на частной Украинский энергетической бирже. Стоимость топлива не должна превышать операционную себестоимость добычи.

Ситуация с газом в Украине

Руководитель Нафтогаза Юрий Витренко 16 декабря заявлял, что запасов топлива в газовых хранилищах Украины достаточно. Впрочем, если в феврале в страну придут сильные морозы, то могут возникнуть проблемы с отоплением.

Премьер-министр Денис Шмыгаль говорил, что Украина пройдет отопительный сезон спокойно в том случае, если не будет гибридных атак со стороны РФ и погодных перепадов.

28 декабря СМИ со ссылкой на письмо ОГТСУ рассказали о том, что после отопительного сезона в Украине может возникнуть дефицит газа. Причиной тому стало фактическое отсутствие импорта топлива.

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