Журналист объяснил, почему за снижение тарифа на газ заплатит потребитель

Нафтогаз повысил тарифы для коммунальных теплоэнергетических компаний / Reuters

В результате снижения тарифа на газ цену в размере 6,86 гривен за кубометр заплатят лишь владельцы частных домов.

Как напомнил журналист Олег Деренюга в своем Telegram-канале, Нафтогаз сообщил недавно о повышении тарифов для коммунальных теплоэнергетических компаний на 20% от декабрьской цены (до 8,79 грн за кубометр).

Он обратил внимание на то, что Нафтогаз предусмотрел для производителей тепла предоставление отсрочки до сентября 2021 года для погашения разницы в цене между рыночной и фактической стоимостью газа.

По его мнению, потребителям в квартирах с централизованным отоплениям, придется платить гораздо больше, поскольку Нафтогаз выставляет коммунальным предприятиям более высокую цену.

"То есть никакого понижения тарифа, скидки или прайскэпа не было. Любые понижения цены будут по итогу все равно компенсированы из кармана конечного потребителя, просто не сразу", - добавил Деренюга.