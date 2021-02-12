УкрРус
  1. Главная
  3. Деньги

Журналист объяснил, почему за снижение тарифа на газ заплатит потребитель

12 февраля 2021, 14:35

Нафтогаз выставляет коммунальным предприятиям более высокую цену на газ.

Нафтогаз
Нафтогаз повысил тарифы для коммунальных теплоэнергетических компаний / Reuters

В результате снижения тарифа на газ цену в размере 6,86 гривен за кубометр заплатят лишь владельцы частных домов.

Как напомнил журналист Олег Деренюга в своем Telegram-канале, Нафтогаз сообщил недавно о повышении тарифов для коммунальных теплоэнергетических компаний на 20% от декабрьской цены (до 8,79 грн за кубометр).

Он обратил внимание на то, что Нафтогаз предусмотрел для производителей тепла предоставление отсрочки до сентября 2021 года для погашения разницы в цене между рыночной и фактической стоимостью газа.

По его мнению, потребителям в квартирах с централизованным отоплениям, придется платить гораздо больше, поскольку Нафтогаз выставляет коммунальным предприятиям более высокую цену.

"То есть никакого понижения тарифа, скидки или прайскэпа не было. Любые понижения цены будут по итогу все равно компенсированы из кармана конечного потребителя, просто не сразу", - добавил Деренюга.

Сейчас вы просматриваете новость «Журналист объяснил, почему за снижение тарифа на газ заплатит потребитель». Другие экономические новости читайте в разделе «Деньги». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Украина готовится поднять пенсионный возраст – РозенкоУкраина готовится поднять пенсионный возраст – Розенко В ЕС объяснили, чем Украина должна расплатиться за кредит в 600 млн евроВ ЕС объяснили, чем Украина должна расплатиться за кредит в 600 млн евро Когда и кому в Украине повысят пенсии в 2021 году: даты и условияКогда и кому в Украине повысят пенсии в 2021 году: даты и условия Названы продукты, которые резко подорожают весной в УкраинеНазваны продукты, которые резко подорожают весной в Украине Курс биткоина фантастически взлетел на фоне инвестиций от компании МаскаКурс биткоина фантастически взлетел на фоне инвестиций от компании Маска
Следующий материал

Последние новости

14:42
"Слуга народа" нашла позитив в тарифах на коммуналку и жестко отхватила в Сети
14:35
Журналист объяснил, почему за снижение тарифа на газ заплатит потребитель
14:28
Гороскоп на 13 февраля для всех: пророческий сон и денежные мысли Видео
14:20
Лукашенко объяснил планы Беларуси по ликвидации нейтрального статуса Видео
14:15
Скандальный шутер про войну в Ираке возродился спустя 12 лет после отмены Видео
Реклама
13:53
Музыкант Чик Кориа умер от редкой формы рака
13:48
Карта Турции с территориями Украины вызвала переполох в Сети
13:42
Лавров оценил отношения с Украиной и заговорил о разрыве Минских соглашений Видео
13:35
Не скучно ни вдвоем, ни одному: как провести 14 февраля в Киеве Видео
13:21
Когда йогурт полезен, а когда – портит фигуру и кожу Видео
13:12
Один из главных эксклюзивов PS5 на 2021-ый обзавелся датой выхода Видео
13:08
HBO снимает сериал по Гарри Поттеру - официально
13:03
"Разрыв отношений России и ЕС": у Путина отреагировали на заявление Лаврова Видео
12:56
У Кличко назвали условие продления "снежного карантина" в школах и детсадах Видео
12:32
Вместе с раздачей бесплатной игры в Epic Games Store стартовала новая распродажа
12:25
Океан Ельзы выпустил мультяшный клип с котиками Без тебе мене нема Видео
12:22
За оскорбление полицейского будут сурово карать: что предлагают в Раде
12:07
Лукашенко раскритиковал iPhone 12, напугав белорусов слежкой из США Видео
12:01
Националисты заблокировали ОАСК из-за переименования проспекта Бандеры Видео
11:43
Навальный устроил скандал на заседании суда и рассказал о "предателях" Видео
Реклама
11:38
Украине грозит новая болезнь – министр
11:25
Звезда Мандалорца и Игры престолов впервые рассказал о смене гендера его братом
10:57
Jerry Heil представила Lyric video на песню Арифметика кохання Видео
10:57
Тихановская попросила о встрече с руководством Украины и сказала, чей Крым Видео
10:45
Впервые в Украине нардепу объявили подозрение за "кнопкодавство"
10:36
"Я хочу еще": Тина Кароль готовит новый альбом с песней Скандал Видео
10:35
Гороскоп на 12 февраля для всех: конец личных проблем и условие для любовного успеха Видео
10:33
"Хочешь мира – готовься к войне": Лавров назвал условие разрыва отношений России с ЕС Видео
10:19
Истерика представителя России в ООН: появился жесткий ответ Украины
10:16
Медиакастрация партии Кремля дала Зеленскому шанс на новое амплуа мнение
09:59
Стало известно, кому достанется первый укол от коронавируса в Украине Видео
09:52
Тина Кароль представила свой новый хит Скандал на всех площадках Видео
09:45
Телеведущий Дроздов назвал зрителей закрытых каналов "одноклеточными" Видео
09:34
В Беларуси рассказали о планах на переговоры Лукашенко и Путина Видео
09:25
Диетолог назвала причину волчьего аппетита Видео
09:20
Академик объяснил, почему вакцинация не спасет Украину от второй волны COVID-19 Видео
08:56
США поставили РФ жесткий ультиматум из-за захваченного Крыма Видео
08:51
Новый Зеленский или забытый Литвин: есть ли шансы у Разумкова стать президентом
08:38
Украина окончательно превращается в сырьевой придаток мнение
08:33
Россия в ООН разразилась заявлениями, обвинив Украину в оккупации своих территорий Видео
Реклама
08:14
Почти метр снега: какую область в Украине замело сильнее всего Видео
07:44
Украина должна давить на Россию из-за Крыма и Донбасса, чтобы у россиян была истерика – эксперт Видео
07:30
Тепла не будет ни в марте, ни в апреле: синоптик уточнил прогноз погоды на весну Видео
07:15
Обнаженная Ирина Шейк показала на себе только золотое украшение на пикантном фото
06:54
Зеленский повторяет полностью траекторию Порошенко мнение
06:48
СМИ выяснили, что скрывали власти США о заражении Трампа коронавирусом Видео
06:32
Какая колбаса очень вредна для организма - ответ медиков Видео
06:03
Когда COVID-19 атакует Украину в третий раз: врач назвал сроки и условия Видео
05:27
"Лихость не сойдет с рук": астролог назвала самый напряженный период марта Видео
05:04
Ядовитая команда ФСБ: отравители Навального причастны к еще одному покушению – Bellingcat Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять