Жуткая катастрофа МАУ: Иран определился с вопросом компенсаций Украине

Власти Ирана пообещали выплатить компенсации / Reuters

Власти Ирана планируют выделить нашей стране компенсации в связи с жуткой катастрофой самолета МАУ под Тегераном в январе нынешнего года. Обещают, что деньги на это будут заложены в государственном бюджете Ирана на следующий год.

Как сообщает иранское Радио Свобода, вице-президент Ирана по правовым вопросам Лея Джонейди прокомментировала выделение этих средств из Фонда национального развития Ирана.

"В конце концов все учреждения используют одни и те же ресурсы", - отметила она.

Издание отмечает, что ее высказывания прозвучали после публикации газеты Shargh о том, что правительство Хасана Рухани включило новый пункт в законопроект о бюджете на следующий год. Этот пункт предполагает выделение 200 млн евро из Фонда национального развития на компенсации за катастрофу МАУ.

Также сообщается, что третий раунд переговоров между Украиной и Ираном назначен на 3 декабря.

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