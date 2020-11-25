Жуткая катастрофа МАУ: Иран определился с вопросом компенсаций Украине

Власти Ирана пообещали заложить необходимые средства в госбюджет на 2021 год.
Власти Ирана планируют выделить нашей стране компенсации в связи с жуткой катастрофой самолета МАУ под Тегераном в январе нынешнего года. Обещают, что деньги на это будут заложены в государственном бюджете Ирана на следующий год.
Как сообщает иранское Радио Свобода, вице-президент Ирана по правовым вопросам Лея Джонейди прокомментировала выделение этих средств из Фонда национального развития Ирана.
"В конце концов все учреждения используют одни и те же ресурсы", - отметила она.
Издание отмечает, что ее высказывания прозвучали после публикации газеты Shargh о том, что правительство Хасана Рухани включило новый пункт в законопроект о бюджете на следующий год. Этот пункт предполагает выделение 200 млн евро из Фонда национального развития на компенсации за катастрофу МАУ.
Также сообщается, что третий раунд переговоров между Украиной и Ираном назначен на 3 декабря.
Катастрофа Боинга МАУ: хроника событий
- 8 января в Иране разбился самолет МАУ, который выполнял рейс по маршруту Тегеран-Киев. Погибли 176 человек. На борту Boeing 737 находились 11 граждан Украины, в том числе 9 членов экипажа, а также граждане Ирана, Канады, Швеции, Афганистана, Германии и Великобритании.
- Через три дня президент Ирана Хасан Рухани признал, что украинский лайнер был сбит "в результате непреднамеренной человеческой ошибки", и пообещал привлечь виновных к ответственности.
- 18 июля стало известно, что Иран передал бортовые самописцы с самолета во Францию на исследование.
- 21 июля глава МИД Дмитрий Кулеба сообщил, что считывание "черных ящиков" самолета прошло успешно.
- Позднее Иран согласился выполнить все свои обязательства по международным конвенциям в сфере авиации.