Зима будет тяжелой: на какие продукты в Украине взвинтили цены

Цены на продукты / УНИАН, pixabay

В Украине возник дефицит молока. Производство упало из-за войны, и тенденция будет сохраняться, сообщили аналитики. Цены на продукцию взлетели и продолжают повышаться.

Как говорит аналитик Ассоциации производителей молока Яна Линецкая, аграрии по всей стране оказались в тяжелой ситуации, животные начали болеть. Критическая ситуация сложилась на оккупированных территориях, где исчерпываются запасы корма. В итоге, стоимость молочных товаров растет.

В хозяйствах падение составило 16%, а на промышленных хозяйствах падение - 7,3%. На это повлияли перемены в рационе животных, перебои с дойкой коров и уменьшение поголовья.

Видео дня

По словам Линецкой, в оккупации хозяйства держат коров на имеющихся кормах, которых хватит еще на два месяца. Однако многим фермерам не удалось заготовить корма.

Цены на молочку в Украине

С конца августа наблюдается подорожание молока, сметаны и масла.

Молоко с жирностью 1% за 900 мл уже выросло в цене с 32,88 грн до 34,75 грн (+1,87 грн).

Средняя цена масла 73% повысилась до 62,7 грн/200 г. В июле упаковка 200 г стоила 58,97 грн 200 г.

Сметана жирностью 15% подорожала с 33,64 до 35,17 грн за 350 г. В торговой сети Ашан она наиболее доступная – по 34,30 грн за упаковку.

20-процентная сметана также выросла в цене - с 37,99 до 39,1 грн. В сети Варус 340 г продукт продается по 35,60 грн – это минимальная стоимость.

Цены на продукты

Ранее Главред писал, что в Украине всерьез повысятся цены на продукты уже с началом осени нынешнего года, сообщил финансовый аналитик и экономист Алексей Кущ.

По его словам, подорожание продуктов состоится потому, в частности, что в Украине временно оккупирована часть Херсонской и Запорожской областей.

Читайте также: