Мясо станет золотым: в Украине взвинтили цены на сало

Цены на мясо в Украине / Reuters, pixabay

Цены на мясо в Украине с начала сентября резко взлетели. По данным портала Минфин, повысились цены на все виды свинины, курятины и сала.

"Мясокомбинатам очень тяжело найти свинину, а заказов на мясо много. Так что свиноводы будут с прибылью", – объяснил эксперт Алексей Соболев, информирует Аgrotrend.

Многие крупные украинские свинокомплексы расположены на временно захваченных врагом территориях, а поставки с предприятий прифронтовых районов Днепропетровской и Харьковской областей ограничены из-за постоянных угроз обстрелов.

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"На рынке есть определенный дефицит свинины, соответственно есть и дефицит поросят. И поросята выросли в цене. Поэтому не думаю, что кто-то решится с нуля начать откормочный бизнес. А будет ли отрасль развиваться… Строиться, пожалуй, немногие рискнут – даже в центральной Украине, разве что на западе", – считает Соболев.

Цены на мясо в Украине в сентябре

В частности, ценник на свиную грудинку взлетел:

с 144,89 грн/кг до 150,96 грн/кг,

лопатку с 139,79 грн/кг до 145,74 грн/кг.

ошеек подорожал с 189,54 грн/кг до 201,57 грн/кг.

Килограмм ребер повысился в цене с 144,90 грн/кг до 154,49 грн/кг, а шашлыка с 152,93 грн/кг до 162,55 грн/кг.

Цены на курятину

Вслед за свининой подорожала и курятина:

куриное бедро с 95,85 грн/кг до 101,95 грн/кг,

голени с 69,85 грн/кг до 70,95 грн/кг,

филе с 133,50 грн/кг до 134,27 грн/кг.

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Цены на сало

Килограмм соленого сала повысился в цене с 209,81 грн/кг до 217,93 грн/кг. А вот ценник на домашнее сало остался на прежнем уровне – 154,00 грн/кг.

Ранее Главред писал, что в Украине всерьез повысятся цены на продукты уже с началом осени нынешнего года, сообщил финансовый аналитик и экономист Алексей Кущ.

По его словам, подорожание продуктов состоится потому, в частности, что в Украине временно оккупирована часть Херсонской и Запорожской областей.

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