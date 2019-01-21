"Эта дата войдет в историю": партия Зеленского под пиццу и сок выдвинула его в президенты

21 января 2019, 14:58

Решения по всем "выборным" вопросам участники съезда приняли единогласно.

Владимир Зеленский
Зеленского выдвинули в президенты / РБК-Украина

Политическая партия "Слуга народа" провела сегодня свой первый съезд, на котором было принято решение выдвинуть лидера студии "Квартал 95" Владимира Зеленского кандидатом в президенты Украины.

Об этом сообщила пресс-служба самого Зеленского.

Теперь дело за подачей в ЦИК документов, предусмотренных законом "О выборах президента Украины".

Решения по всем "выборным" вопросам участники съезда приняли единогласно.

В комментариях к посту о съезде в Facebook люди желают политику удачи. "21.01.2019 – дата, которая войдет в историю Украины!" – написал, в частности, Валерий Тарасенко.

Ранее Зеленский рассказал, как собрался закончить войну на Донбассе. Он начнет с переговоров.

Как сообщалось, Олега Ляшко выдвинули кандидатом в президенты. Нардепа выдвинула в кандидаты в главы государства "Радикальная партия".

Перед этим Оппозиционные силы выдвинули Александра Вилкула кандидатом в президенты выборы. В Запорожье прошел форум "За мир и развитие".

Также известного украинского журналиста выдвинули в президенты. По словам Гнапа, он намерен запустить публичную кампанию фандрайзинга, чтобы собрать 2,5 млн.грн на взнос для регистрации его кандидатом.

Напомним, президентская кампания в Украине стартовала 31 декабря. Предвыборная агитация кандидата разрешается до 00.00 29 марта 2019 года. Результаты выборов будут установлены до 10 апреля включительно. Если ни один из кандидатов не наберет в первом туре, который пройдет 31 марта, более 50% голосов, то второй тур будет назначен на 21 апреля.

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