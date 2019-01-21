"Эта дата войдет в историю": партия Зеленского под пиццу и сок выдвинула его в президенты

Решения по всем "выборным" вопросам участники съезда приняли единогласно.
Политическая партия "Слуга народа" провела сегодня свой первый съезд, на котором было принято решение выдвинуть лидера студии "Квартал 95" Владимира Зеленского кандидатом в президенты Украины.
Об этом сообщила пресс-служба самого Зеленского.
Теперь дело за подачей в ЦИК документов, предусмотренных законом "О выборах президента Украины".
Решения по всем "выборным" вопросам участники съезда приняли единогласно.
В комментариях к посту о съезде в Facebook люди желают политику удачи. "21.01.2019 – дата, которая войдет в историю Украины!" – написал, в частности, Валерий Тарасенко.
Ранее Зеленский рассказал, как собрался закончить войну на Донбассе. Он начнет с переговоров.
Как сообщалось, Олега Ляшко выдвинули кандидатом в президенты. Нардепа выдвинула в кандидаты в главы государства "Радикальная партия".
Перед этим Оппозиционные силы выдвинули Александра Вилкула кандидатом в президенты выборы. В Запорожье прошел форум "За мир и развитие".
Также известного украинского журналиста выдвинули в президенты. По словам Гнапа, он намерен запустить публичную кампанию фандрайзинга, чтобы собрать 2,5 млн.грн на взнос для регистрации его кандидатом.
Напомним, президентская кампания в Украине стартовала 31 декабря. Предвыборная агитация кандидата разрешается до 00.00 29 марта 2019 года. Результаты выборов будут установлены до 10 апреля включительно. Если ни один из кандидатов не наберет в первом туре, который пройдет 31 марта, более 50% голосов, то второй тур будет назначен на 21 апреля.