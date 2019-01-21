Олега Ляшко выдвинули кандидатом в президенты

"Радикальная партия" выдвинула Олега Ляшко кандидатом в президенты / Facebook.com

В понедельник, 21 января, "Радикальная партия" на съезде выдвинула своего лидера, народного депутата Олега Ляшко кандидатом в президенты Украины.

Съезд "Радикальной партии" прошел в Киеве, в его ходе были показаны видео с обращениями сторонников Ляшко из разных регионов, сообщает Интерфакс-Украина.

По данным агентства, на съезде политсилы выступили несколько сторонников нардепа, в частности, Андрей Лозовой, также в мероприятии приняла участие учительница кандидата в президенты.

Напомним, 25 мая 2014 года в Украине прошли внеочередные выборы президента, в первом туре победил Петр Порошенко. В начале лета — 7 июня — в Верховной Раде состоялась торжественная церемония инаугурации нового главы государства.

В последний день 2018-го — 31 декабря, в нашей стране началась новая президентская избирательная кампания. Ранее стало известно, что число зарегистрированных Центризбирком кандидатов в президенты уже достигло 10 человек.