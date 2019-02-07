ЦИК проголосовала за регистрацию Порошенко кандидатом в президенты

Порошенко зарегистрировали кандидатом в президенты / Главред

Нынешний президент Украины Петр Порошенко стал 38 зарегистрированным претендентом на президентских выборах 2019.

ЦИК проголосовала за его регистрацию единогласно, пишет TheБабель.

Ранее в Сети Порошенко высмеяли за подачу документов в ЦИК "через задний проход". Зайти в ЦИК "как все" президенту, вероятно, помешал "теплый прием" у входа в здание.

Как стало известно, что предвыборные борды Порошенко оказались плагиатом рекламы Путина. Слоган, размещенный на бордах БПП, идентичен рекламе "Единой России".

Напомним, президентская кампания в Украине стартовала 31 декабря. Предвыборная агитация кандидата разрешается до 00.00 29 марта 2019 года. Результаты выборов будут установлены до 10 апреля включительно. Если ни один из кандидатов не наберет в первом туре, который пройдет 31 марта, более 50% голосов, то второй тур будет назначен на 21 апреля.