Томос и выборы-2019: обозреватель объяснила, что Порошенко хотел от УПЦ МП

18 февраля 2019, 15:13

В Украине от выборов к выборам все больше падает номинал "церковной карты", отметила журналистка.

Обозреватель полагает, что Петр Порошенко рассчитывал оторвать существенную часть от УПЦ МП
Петр Порошенко рассчитывал оторвать существенную часть от УПЦ МП, полагает обозреватель

Обозреватель Екатерина Щеткина считает, что президент Петр Порошенко, возможно, после получения Томоса рассчитывал оторвать существенную часть от уже бывшей Украинской православной церкви Московского патриархата. 

Государственной власти от церкви нужны голоса избирателей, а номинал "церковной карты" от выборов к выборам все больше падает, при том, что он давно невысок, говорится в статье журналистки для Zn.ua.

"…Представители правящей партии (и не правящих, впрочем, тоже) обычно обращаются к церкви "под выборы", в надежде поднять за счет "церковной карты" сколько-нибудь голосов", — отметила автор.

Щеткина полагает, что на будущих выборах в Украине "церковная карта" существенно обесценится из-за гиперстимуляции чувств избирателей Томосом, поскольку сильные эмоции всегда сменяются безразличием.

Напомним, 15 декабря в Киеве в Софийском соборе состоялся Объединительного собор, на нем была создана поместная украинская православная церковь — Православная церковь Украины, а также избран ее предстоятель, им стал митрополит Епифаний.

Вселенский патриарх Варфоломей пригласил митрополита Епифания в Стамбул получить Томос об автокефалии для ПЦУ. Позже — 5 января — в Стамбуле патриарх Варфоломей подписал Томос, 6-го — вручил митрополиту Епифанию, а уже 7-го на Рождество Христово документ привезли в Украину.

Справка. 31 декабря 2018 года в Украине стартовала президентская кампания. Предвыборная агитация кандидата разрешается до 00:00 29 марта, первый тур выборов запланирован на 31 марта. Количество зарегистрированных Центральной избирательной комиссией кандидатов в президенты стало рекордным — достигло 44 человек.

Центризбиркомом должен установить результаты избирательной гонки до 10 апреля включительно. Если ни один из кандидатов не наберет в первом туре более 50% голосов, то состоится второй тур выборов (будет назначен на 21 апреля).

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выборы Петр Порошенко УПЦ МП Томос
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