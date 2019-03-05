Смета ЦИК на выборы президента 2019 выросла еще более чем на 6 млн гривен

5 марта 2019, 09:13

На данный момент смета превышает 282 млн грн.

Вывеска на здании ЦИК
Смета ЦИК на выборы президента 2019 выросла / "Хвиля"

В Центральной избирательной комиссии увеличили сумму, запланированную на подготовку и проведение очередных выборов Президента Украины 31 марта 2019 года.

Смета расходов ЦИК выросла более чем на 6,7 млн грн.

Как сообщается в пресс-релизе ЦИК, на данный момент смета превышает 282 млн грн.

Ранее стало известно, сколько ЦИК хочет потратить на печать бюллетеней. Изготовлением избирательных бюллетеней займется госпредприятие.

При этом сообщается, что ЦИК напечатает в два раза больше бюллетеней, чем нужно. Бюллетени должны быть изготовлены в течение 16 календарных дней.

Выборы президента 2019 в Украине

В последний день 2018-го — 31 декабря, в нашей стране началась новая президентская избирательная кампания. 8 февраля ЦИК завершила регистрацию: опубликован список кандидатов в президенты.

Всего комиссия зарегистрировала 44 кандидата на пост президента Украины. Однако 1 марта мэр Львова, лидер партии Объединение Самопомощь Андрей Садовый снялся с президентских выборов в пользу Анатолия Гриценко. Мэр Львова стал первым из 44 кандидатов, отказавшихся от участия в выборах.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
ЦИК смета президентские выборы в Украине выборы-2019
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

09:13
Смета ЦИК на выборы президента 2019 выросла еще более чем на 6 млн гривен
08:58
"Последний спасательный круг": экс-министр объяснил, как Украине прожить без кредитов МВФ Видео
08:42
Пять причин, почему майдана после выборов не будет
08:24
Синоптики пообещали украинцам дожди и долгожданное потепление: карта прогноза погоды Видео
07:56
Последние 48 часов: стало известно, что делал солист The Prodigy перед смертью
07:54
Украина вскоре может стать ключевым экспортером газа в Европе – польские СМИ
07:31
Эксперт сказал, кого Путин хочет видеть президентом Украины Видео
07:25
"Это уже не смешно": Зеленский прокомментировал скандал с прослушкой Видео
07:15
Россия наращивает войска на границе с Украиной - Eurasia Review
06:58
Как Петр Алексеевич превратился в "большее зло" мнение
06:33
Стали известны "денежные" даты марта-2019 Видео
06:01
Комета-убийца "Череп": ученые расскрыли будущее землян после удара
05:32
Эксперт назвал главные провалы Порошенко на посту президента
05:04
Секс на одну ночь и поцелуи с женщиной: российская супермодель откровенно рассказала об интимной жизни
04:25
"Позорище какое-то": украинскую телеведущую жестко разнесли из-за фото в бикини
03:46
Гей несколько месяцев изображал женщину ради свекрови
02:59
Россияне через полтора месяца наконец потушили горящий танкер
02:07
Мужчина ограбил двух занимавшимся сексом в лесу геев
01:29
Москва нацелилась на Африку – The Telegraph
01:15
"Может быть все, что угодно": ялтинская активистка решила покинуть Крым
00:48
Сердючка, Барских, Повалий: украинские звезды отметились на российской Песне года Фото
00:22
Медведев озвучил условия сохранения транзита газа через Украину
04 марта, понедельник
23:57
"Не мажор": сын Гладковского в видео-ответе журналистам пообещал раскрыть источники расследования Видео
23:31
"Нет слов, одни эмоции!": Леся Никитюк покорила сеть фото в бикини
23:05
"Я тебе кадык вырву, с*ка": Гордон после скандала с Фарион жестко ответил на угрозы Видео
23:04
Маша Ефросинина Фото Видео досье
22:40
Названа безопасная "доза" блинов на Масленицу
22:10
В Киеве скоро перекроют Шулявский мост: как изменится движение транспорта
22:05
Трамп продлил антироссийские санкции из-за ситуации в Украине
21:56
Россия и Китай вынуждены дружить против США - Foreign Policy
21:26
Вокалист The Prodigy не скрывал свои планы на самоубийство Видео
20:55
Хищения в оборонке: СМИ узнали, как Гладковские заработали на поставке приборов из России Видео
20:48
Умер звезда сериала Беверли-Хиллз Люк Перри Видео
20:25
В СБУ объяснили прослушку у офиса Зеленского Видео
19:52
Командир боевиков-перебежчица Ветерок участвовала в Дебальцевском котле Видео
19:34
Масленица 2019: названа самая опасная начинка для блинов
18:57
В Украине выпустили сгущенку с изображением жен Бандеры и Шухевича
18:24
НАБУ задержало двух директоров филиала Укроборонпрома по подозрению в растрате Видео
17:53
Геращенко раскрыл, какую прослушку нашли у офиса Зеленского
17:36
"На работу в Pornhub": Экс-солистка Serebro сделала толстый и горячий намек о себе
17:23
У офиса Зеленского нашли прослушку: подробности Видео
17:00
Настя Каменских эротично выставила оголенную попу на пикантном фото
16:35
Лукашенко вспомнил, как упрекнул украинцев за сдачу Крыма России Видео
16:32
Путин вывел Россию из ракетного договора с США
16:01
Кит Флинт умер: необычные факты биографии вокалиста The Prodigy Фото Видео
15:55
В Киеве 8 Марта серьезно потеплеет — синоптики Видео
15:52
Социологи выяснили, сколько украинцев недовольны уровнем жизни и путем Украины
15:50
Порошенко объяснился за пятилитровую бутыль воды
15:21
Официально: стала известна причина смерти Децла
15:17
Кит Флинт умер: лучшие клипы The Prodigy Фото
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять
Подписывайтесь на наш
канал в Telegram
Узнавайте первыми все
самое важное и интересное
Подписаться