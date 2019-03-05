Смета ЦИК на выборы президента 2019 выросла еще более чем на 6 млн гривен

Смета ЦИК на выборы президента 2019 выросла / "Хвиля"

В Центральной избирательной комиссии увеличили сумму, запланированную на подготовку и проведение очередных выборов Президента Украины 31 марта 2019 года.

Смета расходов ЦИК выросла более чем на 6,7 млн грн.

Как сообщается в пресс-релизе ЦИК, на данный момент смета превышает 282 млн грн.

Ранее стало известно, сколько ЦИК хочет потратить на печать бюллетеней. Изготовлением избирательных бюллетеней займется госпредприятие.

При этом сообщается, что ЦИК напечатает в два раза больше бюллетеней, чем нужно. Бюллетени должны быть изготовлены в течение 16 календарных дней.