Reuters: Для Кремля выборы в Украине – это борьба между большим и меньшим злом

8 марта 2019, 06:22

Ни один из главных кандидатов в президенты не является идеальным вариантом для Москвы.

Выборы
Выборы в Украине / Reuters

Сейчас, когда Украина готовится избрать нового лидера, ни один из главных кандидатов не выглядит привлекательным для России. Виктор Янукович, последний дружественный Москве президент Украины, был свергнут в 2014 году и бежал в Россию, а его преемник Петр Порошенко поставил конфронтацию с Москвой в центр своей предвыборной кампании. Об этом идет речь в материале Reuters, перевод которого публикует Главред.

Читайте такжеТемные силы и тайные расклады: астролог оценил президентские перспективы ТимошенкоВ свою очередь кандидат в президенты Юлия Тимошенко называет Россию "страной-агрессором", а Владимир Зеленский выступает за интеграцию с Евросоюзом. Юрий Бойко, бывший союзник Януковича, занимает только четвертое место. Хотя он и обещает избирателям отменить высокие тарифы на отопление, вряд ли сможет победить.

Суть проблемы РФ по отношению к Украине коренится в арифметике. Многие избиратели в аннексированном Крыму и восточной Украине, не смогут принять участие в выборах, поскольку им необходимо пройти специальный процесс регистрации на контролируемой Украиной территории. Еще 3 млн украинцев, которые живут и работают в России, также не смогут проголосовать.

Действия Москвы в 2014 году привели к тому, что она потеряла почти все влияние в тех частях Украины, которые она не контролирует.  "С Порошенко нам, очевидно, невозможно иметь дело", - сказал один из источников, близкий к руководоству в Кремле.  – Победа Порошенко приведет к политическому тупику между Москвой и Киевом".

Второй источник, близкий к Кремлю, также согласился с тем, что победа Порошенко будет наименее благоприятным результатом для Москвы, поэтому другие кандидаты, особенно Тимошенко, по крайней мере, дают слабую надежду на возобновление сотрудничества между странами. Источник подчеркивает, что у прагматичной Тимошенко уже был  успешный опыт общения с Россией на переговорах о цене на газ.

Несмотря на свое лидерство в соцопросах, комик Владимир Зеленский, рассматривается Россией как нечто неизвестное. Частично это связано с его деловыми связями с украинским миллиардером Игорем Коломойским. Однако другие аспекты во взглядах Зеленского, с точки зрения Кремля, могут быть более привлекательными. Заявление Зеленского о прямых переговорах между Москвой и Киевом для остановки войны, широко освещались кремлевскими средствами массовой информации.

Читайте такжеУкраинцы устали от грязных методов Манафорта, поэтому делают ставку на Зеленского - The Daily BeastЗеленский и Тимошенко могут, по крайней мере, быть открытыми для переговоров, считает Марк Галеотти, российский эксперт и научный сотрудник Европейского университета во Флоренции. "Москва питала надежду, что сможет интегрировать оккупированный Донбасс в Украину на своих собственных условиях в обмен на какое-то мягкое признание Крыма", – говорит Галеотти. Хотя состав кандидатов не идеальный для Москвы, Кремль был бы рад победе Зеленского, и тогда даже нет необходимости вмешиваться в выборы.

Политическая атмосфера в Украине по отношению к России такова, что, кто бы ни победил, его пространство для маневра будет ограничено, когда дело доходит до общения с Москвой. Разговор о России политически токсичен во многих кругах.

 "Как можно говорить о заключении соглашений с Россией, когда наша территория оккупирована", - говорит Мустафа Джемилев, крымскотатарский депутат, который поддерживает Порошенко. - "Это была бы просто капитуляция".

Егор Соболев, депутат от центристской политической партии "Самопопич" уверен, что украинские политики, которые ранее отстаивали интересы России, не изменили своих взглядов. Правда, они понимают, что высказывание этих взглядов самоубийственно в то время, когда на Донбассе погибли 13 тысяч человек.

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