Шансы вернуть в Украину миллионы Януковича исчезают с каждым годом – Deutsche Welle

5 марта 2019, 18:05

Всему виной медлительность украинских правоохранителей и ангажированность судебной власти.

Виктор Янукович
Виктор Янукович / Страна

В течение пяти лет действуют санкции ЕС против экс-президента Украины Виктора Януковича, но шансы вернуть украденные им миллионы исчезают с каждым годом. Об этом идет речь в материале немецкого издания Deutsche Welle.

4 марта ЕС продлил санкции против Виктора Януковича и 11 его соратников еще на один год. Ровно пять лет назад, 5 марта 2014 года, Совет Европейского Союза наложил арест на счета бывшего президента Украины, его сыновей и 15 других людей из ближайшего окружения.

ЕС обвиняет бывшего правителя и его клан в нарушениях прав человека в Украине и незаконном обогащении. Хотя Янукович и его команда уехали в Россию после кровавого подавления восстания на Майдане, большая часть их тайно накопленного богатства осела на Западе. К примеру, на счетах в Швейцарии – около 145 млн франков. Эти деньги могут быть конфискованы и возвращены в Украину только в том случае, если их незаконное происхождение будет доказано в украинских судах. Однако до сих пор ни один случай предполагаемого незаконного обогащения не был расследован. Украинским следователям потребовалось аж 2-3 года, чтобы просто попросить европейских коллег предоставить информацию о денежных потоках и счетах Януковича, пишет издание.

Читайте такжеЯнукович всеми фибрами души ненавидел Путина — экспертПоскольку расследование в Украине занимает слишком много времени, список санкций ЕС за последние 5 лет сократился вдвое. В частности, украинские судьи (назначенные на работу еще во времена правления Януковича) отклонили несколько запросов из прокуратуры о доступе к банковским документам и счетам по самым абсурдным причинам. Например, следователям было отказано в доступе, поскольку к их заявлению были приложены некачественные копии документов.

Шансы вернуть деньги Януковича из-за границы также невысоки и по другой причине: денег экс-президента и его соратников попросту с каждым годом становиться все меньше и меньше. Владельцы заблокированных счетов могут платить своим адвокатам за счет замороженных средств. А они наняли недешевых юристов, стоимость работы которых достигает 1500 фунтов в час, отмечает издание.

Ранее сообщалось, что Виктор Янукович, сбежавший в Российскую Федерацию, вывел со своей страны 34 млн крон (около 3,7 млн долларов) через шведский банк — Swedbank. Экс-президент в 2011 году вывел деньги с литовского счета в банке через офшорную компанию Vega Holding Limited.

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