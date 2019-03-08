"В МВД нет колдунов и мольфаров": у Авакова потроллили СБУ из-за прослушки Зеленского

СБУ и МВД устроили разборки из-за прослушки офиса Владимира Зеленского / Скриншот

В Министерстве внутренних дел Украины отреагировали на инцидент с прослушиванием возле офиса кандидата в президенты Владимира Зеленского.

Как сказано в заявлении министерства, в понедельник, 4 марта, в дежурную часть Шевченковского отдела полиции в г. Киеве поступило сообщение о том, что в светлое время суток группа неизвестных лиц "совершает непонятные подозрительные действия на крыше дома по ул. Белорусская, 26, а именно: протягивают на чердаке и крыше провода, устанавливают новое оборудование".

"При этом оборудование и их действия с ним, по словам заявителей, явно не были похожи на работу техработников сервисных служб, которые оборудуют обычные кабельные или мобильные коммуникационные сети", - подчеркивается в заявлении.

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В МВД подчеркнули, что следственно-оперативная группа нашла на крыше и чердаке "подозрительную техническую аппаратуру", после обследования ее кинологами на предмет выявления взрывчатки, было принято решение о ее изъятии и дополнительной проверке в райотделе полиции.

После проведения предварительного осмотра специалистами выяснилось, что это специальная техническая аппаратура для дистанционного аудиовизуального контроля помещения, которая может использоваться исключительно субъектами оперативно-розыскной деятельности или частными лицами в противоправных целях, добавили в МВД.

"К сожалению, в МВД нет штатных должностей колдунов, мольфаров и экстрасенсов, которые бы заблаговременно сообщали сотрудникам полиции о том, что в доме по адресу: ул. Белорусская, 26, 4 марта СБУ проводит по решению суда тайные негласные следственно-розыскные действия с установкой специальной технической аппаратуры аудио-визуального контроля", - подчеркивается в заявлении.

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В МВД также отметили, что для них стало большой неожиданностью то, что в официальном заявлении СБУ говорилось, что спецслужба якобы заранее сообщала МВД о проведении тайных оперативных мероприятий.

"Поскольку, согласно законодательству, об этом вправе знать только относящиеся лица со специальным допуском. В связи с этим сообщаем, что Министерство внутренних дел и Национальная полиция Украины никоим образом не вмешиваются в работу дружественного правоохранительного органа специального назначения. Работники Национальной полиции, в рамках действующего законодательства, выполняют свои обязанности, реагируя на заявления граждан о возможной опасности рядом с их жильем или офисом", - отмечается в заявлении.

"МВД, в свою очередь, рекомендует коллегам из СБУ проверить качество выполнения своими работниками оперативных заданий по размещению специальной аппаратуры аудио-визуального контроля, чтобы в будущем не допустить выявления и фиксации таких работ обычными охранниками или другими внимательными наблюдателями прямо из окон соседнего здания. Ведь это может быть прямой угрозой национальной безопасности государства, защиту которого, согласно закону, обеспечивает Служба безопасности Украины", - посоветовали в МВД.

Напомним, в СБУ заявили, что действительно "осуществляют оперативно-технические мероприятия" по улице Белорусская, но они якобы никак не были связаны с кандидатами в президенты. Позднее нардеп от Народного фронта Антон Геращенко раскрыл, какую именно прослушку нашли у офиса Зеленского.