Саакашвили возвращается в игру против Порошенко - Rzeczpospolita

Михаил Саакашвили / Vesti.ru

Все указывает на то, что бывший президент Грузии Михаил Саакашвили хочет подлить масла в огонь украинских выборов. В разговоре с популярным украинским журналистом Дмитрием Гордоном он объявил, что вернется в Украину 1 апреля, на следующий день после первого тура президентских выборов. Он даже показал билет на самолет, который должен вылететь из Варшавы и приземлиться в Киеве в 14.05. Политик не скрывает, что таким образом хочет помешать нынешнему президенту Петру Порошенко переизбраться во втором туре. Об этом идет речь в материале польського издания Rzeczpospolita, перевод которого публикует Главред.

Читайте такжеСаакашвили рассказал, на что Порошенко готов был обменять КрымКак известно, Саакашвили и Порошенко вместе учились в Киевском университете имени Шевченко и долгое время были друзьями. Порошенко пригласил Саакашвили в 2015 году и назначил губернатором Одесской области, но вскоре их пути разошлись. Летом 2017 года Порошенко лишил Саакашвили гражданства Украины после его заявлений и обвинений в коррупции.

"Это, наверное, единственный политик в Украине, которому не нужно платить, чтобы собрать толпу своих верных последователей. У него все еще есть большая группа сторонников, которые не любят правящую власть и имеют радикальные взгляды, - говорит известный украинский политолог Сергей Гайдай. – Его ошибка заключалась в том, что он по незнанию втянулся в огромную коррумпированную систему. Когда он понял это, то начал слишком эмоциональную и хаотичную войну с этой системой, но большинство украинцев так и не поняли его искренних намерений. Многие думали, что это был его личный конфликт с Порошенко".

Наблюдая за украинскими СМИ в последние месяцы, может возникнуть впечатление, что Украина уже забыла о бывшем президенте Грузии. Его имя и партия, которую он основал, не фигурирют в соцопросах, и страна уже живет в другой политической реальности.

Читайте такжеПорошенко убивает Украину — Саакашвили"У него нет права въезда в Украину, и я не знаю, как он собирается вернуться. Вероятно, он решил внести свой вклад в дестабилизацию ситуации во время выборов, - заявил Виктор Замятин из Центра Разумкова в Киеве.

Саакашвили еще не определился кого из кандидатов поддержать на выборах, ему импонируют Юлия Тимошенко и Анатолий Гриценко. Последний, кстати, обещал вернуть Саакашвили украинское гражданство. Аналитики также не исключают, что Саакашвили поддержит Владимира Зеленского.