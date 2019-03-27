У Зеленского посоветовали Вакарчуку "спуститься с горы"

Святослав Вакарчук и Владимир Зеленский / 24 канала

Известный украинский музыкант и фронтмен рок-группы Океан Эльзы Святослав Вакарчук должен спуститься с горы и приглядеться к актеру/телеведущему Владимиру Зеленскому, поскольку "приколы кончились".

Об этом заявили в представители Зе-Команды в комментарии порталу LIGA.net.

"Многие считают, что у нас вся компания "по приколу". Когда мы решили участвовать, то понимали, что это ответственный процесс для всех нас и для Владимира Александровича. Назад дороги нет. Здесь все очень серьезно. Шуток уже нет", - заявил Иван Баканов, глава избирательного штаба Зеленского.

Читайте такжеЗеленский почти в три раза перещеголял Тимошенко — новый президентский рейтингКак полагает Александр Корниенко, координатора штаба, недавнее заявление Вакарчука связаны с непониманием сути происходящего вокруг предвыборной кампании Зеленского.

"Может быть, для Святослава с высокой горы, на которой он сидит, кажется, что это выглядит, как прикол, но сегодня можно сказать - шутки закончились", - сказал он.

Кроме того, Корниенко отметил тот факт, что для волонтеров и экспертов, которые помогают Зеленскому, открыв около 80 офисов по Украине - "выборы уже давно не по приколу", как и для "пяти миллионов людей, собирающихся голосовать за Зеленского

Напомним, ранее Вакарчук опубликовал видеообращение, в котором призвал украинцев "голосовать ответственно и не по приколу". За него он был жестко, брутально и матерно высмеян в социальных сетях.