Медведь Буян предсказал победу Порошенко на выборах

Медведь Буян "проголосовал" за Петра Порошенко

Медведь Буян из красноярского парка и флоры и фауны Роев ручей предсказал победу действующего президента Петра Порошенко на предстоящих президентских выборах в Украине.

Самцу предложили выбрать из трех наиболее рейтинговых кандидатов - Владимира Зеленского, Петра Порошенко и Юлии Тимошенко.

Перед Буяном расставили тыквы с фотографиями кандидатов: медведь сначала "ознакомился" с Тимошенко, обнюхал, и даже куснул, но вскоре передумал. Тыква с фотографией Владимира Зеленского его не заинтересовала, а вот Петр Порошенко сразу привлек внимание Буяна - после непродолжительного изучения, Буян взял тыкву гаранта в зубы и пошел есть, сделав таким образом свой выбор.

Медведица Аврора остановила выбор на Владимире Зеленском

Другой независимый эксперт, медведица Аврора, перед которой фотографии кандидатов в президенты шли в комплекте с сочными кусками мяса, также полностью проигнорировала Юлию Тимошенко.

Долго думая, Аврора сначала облизала фотографию Петра Порошенко, но в конечном итоге, после долгих колебаний, остановила свой выбор на Владимире Зеленском.

Ранее была опубликована интерактивная карта Украины популярности кандидатов в президенты. Данные составлены на основе поисковых запросов украинцев в Google.

Как свидетельствуют данные исследования, проведенного Институтом социальных и медиа исследований и New Image Marketing Group, 32,7% избирателей, которые идут голосовать и определились с выбором, сказали, что отдадут голос за Зеленского, а 12,3% — за Тимошенко. За Петра Порошенко были готовы поддержать 16,8% опрошенных. Таким образом, проход во второй тур выборов "светил" Зеленскому и Порошенко.