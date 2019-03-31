Люди спортивной статуры возле ЦИК пояснили свое присутствие

Под зданием ЦИК расположились контролеры / Фото: Facebook/Тетяна Ніколаєнко

В Киеве около здания ЦИК собрались сторонники харьковской общественной организации Poton. Они зафиксировали в Харькове подкуп голосов, поэтому решили проконтролировать подсчет.

"Вчера в Харькове мы поймали людей, которые раздавали деньги за действующего президента — скупали голоса. У нас в YouTube 140 000 подписчиков, нам начали массово писать люди. Там заставляют водителей троллейбусов голосовать, водителей трамваев, людей поселковой мэрии за Порошенко заставляют голосовать. Мы вынуждены реагировать", - цитирует Громадське главу организации Павла Онищенко.

Активисты заявили, что будут дежурить возле здания ЦИК до тех пор, пока не завершится подсчет голосов.

В Нацполиции пообещали жестко реагировать на правонарушения у стен Центральной избирательной комиссии.

"В случае выявления каких-либо правонарушений или любых незаконных действий мы очень быстро охладим "горячие головы", которые попытаются каким-то образом повлиять на избирательные процессы", - советник главы МВД Зорян Шкиряк.

Шкиряк отметил, что под ЦИК достаточно сил и средств для того, "чтобы справиться с любой внештатной ситуацией". Он подчеркнул, что стражи порядка не могут задерживать людей лишь за то, что они стоят около здания ЦИК.

Напомним, ранее появилась информация, что неизвестные молодые люди у здания Центральной избирательной комиссии разбивают белые палатки.