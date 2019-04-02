"Страна победившей ваты": в Сети разгорелся скандал после заявления журналистки из штаба Тимошенко

2 апреля 2019, 00:26

Пользователи считают, что лидер Батькивщины ошиблась в подборе кадров.

Юлия Тимошенко
В штабе Тимошенко часть избирателей назвали "ватой". / Батькивщина

В Сети возникла острая дискуссия после заявления журналистки Алены Яхно из штаба кандидата в президенты Юлии Тимошенко, которая назвала часть избирателей страны "ватой".

"И все же главный шок -- это результат Бойко. Вата никуда не делась, она распространилась, как метастазы рака, среди нас", - написала Яхно в Facebook.

Журналистка также назвала Украину "страной победившей ваты и обывательской серости".

На заявление Яхно резко отреагировал блогер Макс Бужанский. Он заявил, что с таким кадровым составом Тимошенко проиграла президентские выборы и аналогичная судьба ее ждет на парламентских.

"Вам не говорили, что, когда "ваши" что-то там блеют про вату, про отсечь Донбасс, зачем он нам нужен, про население, а не граждан, это уже здорово через край?" – обратился он к лидеру Батькивщины.

Бужанский добавил, что Яхно должна извиниться перед украинцами, которых назвала "ватой" и рекомендовал Тимошенко уволить ее из штаба.

Прокомментировала скандал и телеведущая Наталья Влащенко. Она констатировала, что провал Тимошенко заключается, как ее кадровой политике, так и в желании не пользоваться услугами профессионалов, а все решения принимать самостоятельно.

"ЮВТ (в отличие от, например, Зеленского) не очень доверяет профессиональным политконсультантам - и в итоге решение принимает сама. Но!!! Не может даже самый умный человек сам себе делать операцию по удалению аппендицита. Надо все же отдать скальпель врачу". – написала Влащенко в Facebook.

Ведущая подчеркнула, что образ Тимошенко не меняется на протяжении десятилетия, хотя ей неоднократно рекомендовали быть более естественной и ближе к простым украинцам.

Напомним, экс-заместитель главы Администрации Президента Ростислав Павленко, который сейчас занимает должность директора Нацинститута стратегических исследований, эмоционально прокомментировал результаты первого тура выборов президента, обозвав избирателей Владимира Зеленского "рабами России".

Накануне Айдер Муждабаев на своей странице в Facebook назвал всех проголосовавших за Владимира Зеленского на выборах президента 2019 украинцев, ни много, ни мало - предателями. И не исключил, что ради будущего Украины, "придется стрелять".

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Юлия Тимошенко Алена Яхно Юрий Бойко Наталья Влащенко выборы-2019 Макс Бужанский
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