Еще не все пропало: политолог оценил шансы Тимошенко на парламентских выборах

Юлия Тимошенко / tymoshenko.ua

Юлия Тимошенко после проигрыша в первом туре будет поднимать меседж "украденной победы". Об этом пишет Андрей Золотарев, политолог, директор аналитического центра "Третий сектор" в своей колонке на Главред.

"Это, на мой взгляд, правильный шаг, потому что впереди "третий тур" президентских выборов – кампания выборов в Верховную Раду, которая будет не менее важной (а, возможно, и более важной), нежели президентские выборы", - отмечает Золотарев.

По его мнению, если Тимошенко сейчас удержит команду, сохранится, то будет иметь неплохие шансы.

"Теперь Тимошенко нужно использовать шанс на выборах в парламент. Действовать нужно уже сейчас. Хотя это очень тяжело – и финансово, и физически. Но нужно уже начинать кампанию выборов в ВР. И тогда можно будет избежать знаменитого "все пропало", – считает политолог.

Ранее Юлия Тимошенко заявила, что результаты выборов президента Украины были сфальсифицированы.