В штабе Зеленского прокомментировали согласие Порошенко на дебаты

Владимир Зеленский / Reuters

В штабе кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского ждут, когда президент Петр Порошенко озвучит те пункты, которые от него потребовал шоумэн в своем ролике.

Об этом в комментарии УНИАН сообщил руководитель штаба Иван Баканов, уточнив, что для конкретики по поводу возможных дебатов время не наступило, поскольку "не выполнены все требования, которые были озвучены в этом ролике".

"Не на все вопросы даны ответы по этому поводу. Мы еще ждем, может, нам еще дадут дополнительный ответ. В ролике было еще несколько вопросов ... там было о признании кандидата кандидатом, о предоставлении ответа относительно медицинской экспертизы", - заявил он.

Говоря о проведении встречи кандидатов на НСК Олимпийский Баканов уточнил, что "если такое место предложено, то, очевидно, оно предложено не случайно".

"Дата и время еще будут согласовываться с учетом предметности ответов, которая будет предоставлена", - резюмировал руководитель штаба.

Читайте такжеДебаты Зеленский - Порошенко: что надо знать о главной битве на выборахНапомним, 3 апреля Владимир Зеленский записал видеообращение с НСК Олимпийский, в котором вызвал Петра Порошенко на дебаты выдвинул украинскому лидеру ряд условий для проведения дебатов.

В частности, он потребовал, чтобы Порошенко в случае согласия заявил, что встретится не с "марионеткой Кремля или Коломойского", а с кандидатом в президенты. Еще одним условием была необходимость медицинского освидетельствования перед встречей.

На следюущий день Порошенко сам записал видеообращение, в котором выразил готовность встретиться на НСК. "Стадион, так стадион", - сказал президент.

Кроме того, в штабе Порошенко уточнили, что глава государства 5 апреля, в 09.00 готов пройти обследование в медпункте стадиона Олимпийский и сдать все нужные анализы.