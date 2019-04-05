Дебаты на Олимпийском: иностранцы заказывают билеты на баттл Зеленского и Порошенко

Дебаты Петра Порошенко с Владимиром Зеленским вызвали интерес за рубежом / Главред

Руководство Национального спорткомплекса Олимпийский получает заявки из-за границы на дебаты между кандидатами в президенты Владимиром Зеленским и Петром Порошенко.

По словам заместителя гендиректора НСК Олимпийский Виктора Анисимова, среди желающих приобрести билеты уже есть жители Германии и Англии.

Вместе с тем в комментарии Стране он подчеркнул, что дата дебатов 19 апреля еще не забронирована.

"Очень много обращений приходят на официальные электронные ящики НСК Олимпийский, сотрудникам и в социальных сетях. Все хотят попасть, все просят забронировать - обычные граждане Украины, публичные люди. В том числе приходят запросы из-за границы, которые готовы купить билеты, приехать из-за границы для того, чтобы посетить дебаты", - рассказал он.

Как известно, Владимир Зеленский записал видеообращение на НСК Олимпийский, в котором вызвал Петра Порошенко на дебаты и выдвинул украинскому лидеру ряд условий.

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В частности, он потребовал, чтобы Порошенко в случае согласия заявил, что встретится не с "марионеткой Кремля или Коломойского", а с кандидатом в президенты. Еще одним условием была необходимость медицинского освидетельствования перед встречей.

На следюущий день Порошенко сам записал видеообращение, в котором выразил готовность встретиться на НСК. "Стадион, так стадион", - сказал президент.

Кроме того, в штабе Порошенко уточнили, что глава государства 5 апреля, в 09.00 готов пройти обследование в медпункте стадиона Олимпийский и сдать все нужные анализы.

В свою очередь Зеленский предложил Юлии Тимошенко стать "гарантом" на его дебатах с Петром Порошенко.

Отметим, что в пятницу утром, 5 апреля, кандидаты в президенты выполнили обещания: первым пришел сдавать анализы Владимир Зеленский, вслед за ним предал себя в руки эскулапов и Петр Порошенко.