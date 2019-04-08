В Минюсте объяснили, как правильно менять место голосования во втором туре выборов президента

Выборы 2019 / УНИАН

Глава украинского Минюста Павел Петренко объяснил гражданам страны, как правильно нужно участвовать в голосовании во втором туре выборов президента Украины переселенцам, жителям временно оккупированных территорий и людям, живущим не по прописке.

Соответствующее сообщение было чиновник опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook.

"21 апреля состоится второй тур выборов Президента Украины. Важно. Чтобы принять в них участие не по месту регистрации - обязательно еще раз пройти процедуру временного изменения места голосования", − написал Петренко.

По его информации, вплоть до 15 апреля 2019-го включительно, нужно обратиться в орган ведения Государственного реестра избирателей:

А) по месту нахождения в день выборов;

Б) по местонахождению избирательного участка, где будет удобно проголосовать;

В) по адресу регистрации.

По словам Петренко, украинцы также до 18 апреля 2019 включительно могут подавать иски об уточнении списка избирателей (в местные общие суды по местонахождению избирательных участков, на котором они хотят проголосовать.

Напомним, ранее в воскресенье, 7 апреля, в Центризбиркоме установили официальные результаты первого тура выборов президента Украины. По результатам обработки 100% протоколов уверенную победу одержал шоумен Владимир Зеленский. За него проголосовали 30,24% избирателей, а за действующего президента Петра Порошенко - 15,95% избирателей,