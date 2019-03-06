Выборы-2019: как голосовать переселенцам и жителям временно оккупированых территорий

Выборы / УНИАН

Людям, вынужденно переселившимися из временно оккупированных районов Донбасса и аннексированного Россией Крыма, нужно специально зарегистрироваться – для того, чтобы проголосовать на выборах президента Украины, первый тур которых состоится 31 марта 2019-го.

Стоит отметить, что ЦИК упростил процедуру смены места голосования для жителей временно оккупированных территорий. Важно помнить, что изменить место голосования можно не позднее, чем за пять дней до дня выборов.

Какие документы нужно иметь переселенцам для регистрации

Переселенцам из Донбасса и Крыма для участия в выборах нужно написать заявление о временном изменении места голосования и подать его в отдел ведения Госреестра избирателей того населенного пункта, в котором они собираются голосовать (городе, городском, сельском районе либо селе).

Для того, чтобы заявление приняли, переселенцам нужно иметь при себе только паспорт (в котором указана прописка на временно неподконтрольных территориях Донбасса или Автономной Республики Крым).

2. До какого числа нужно подать заявление

Для регистрации и участия в голосовании переселенцы и жители временно оккупированных районов Луганской и Донецкой областей должны подать заявление до 25 марта 2019-го.

Этот документ должен быть рассмотрен органом Госреестра в безотлагательном порядке (но не позднее чем за пятеро суток дней до даты выборов).

По результатам рассмотрения переселенцам и выдается удостоверение о временном изменении места голосования.

3. Как принять участие во втором туре выборов

Для того, чтобы переселенцам проголосовать во втором туре выборов президента Украины (в случае, если он будет проводиться), всю процедуру необходимо пройти повторно.

К слову, согласно официальным данным, по состоянию на 4 марта 2019-го, всего на учете в качестве переселенцев состоит 1 364 578 человек.

Напомним, ранее украинские чиновники рассказали, сколько денег в качестве пенсий жителям оккупированного Донбасса.