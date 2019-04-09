У Порошенко объяснили желание провести дебаты с Зеленским 14 апреля

9 апреля 2019, 08:25

Дебаты перед выборами президента 2019 проводятся не для галочки, отметил спикер предвыборного штаба действующего президента.

Петр Порошенко хочет провести дебаты с Владимиром Зеленским 14 апреля, чтобы их успели проанализировать СМИ, сообщил Олег Медведев
Петр Порошенко хочет провести дебаты с Владимиром Зеленским 14 апреля, чтобы их успели проанализировать СМИ, сообщил спикер предвыборного штаба президента / сайт президента

Спикер предвыборного штаба президента и кандидата на этот пост на выборах президента Украины 2019 Петра Порошенко Олег Медведев сообщил, что украинский лидер хочет провести дебаты на стадионе со своим конкурентом — кандидатом и шоуменом Владимиром Зеленским — 14 апреля, поскольку 19 числа дискуссию проводить слишком поздно.

Если дебаты провести 19 апреля, то 20 числа — в день тишины перед вторым туром выборов президента 2019 (голосование запланировано на 21 апреля), журналисты не смогут проанализировать ответы кандидатов, рассказал спикер на брифинге.

По словам Медведева, дебаты проводятся не для галочки.

"Мы считает, что 19 апреля — это… слишком поздно, чтобы существенно повлиять на мнение избирателей… дебаты проводятся для того, чтобы люди могли их послушать, проанализировать, в том числе и средства массовой информации…, осветить, провести дополнительную дискуссию, а она уже будет невозможна фактически после дебатов…", — отметил он.Читайте такжеПорошенко vs Зеленский: состоятся ли дебаты и кто в них победит

Напомним, 31 марта в Украине состоялся первый тур выборов президента 2019. В Центральной избирательной комиссии подсчитали 100% протоколов, а потом огласили официальные результаты выборов президента Украины 2019

На выборах 2019 победил Владимир Зеленский, второе место занял Петр Порошенко, а третье — лидер Батькивщины Юлия Тимошенко.

В результате избирательной гонки никто из кандидатов не набрал свыше 50% голосов, поэтому Центризбирком анонсировал второй тур выборов.

Зеленский записал видеообращение, в котором обратился к Порошенко — позвал конкурента на дебаты на стадион НСК Олимпийский в Киеве. Также Зеленский потребовал, чтобы оппонент выполнил несколько условий, в частности, говорил, что перед дебатами они оба должны сдать анализы. Действующий президент принял вызов конкурента. В Киеве 5 апреля Зеленский и Порошенко в разных местах сдали анализы.

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Петр Порошенко Владимир Зеленский выборы-2019 Олег Медведев
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