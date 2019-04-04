Дебаты на стадионе выгодны Порошенко не меньше, чем Зеленскому

Юрий Бутусов

журналист

4 апреля 2019, 11:22

Этот формат реально повлияет на результаты голосованяия

Порошенко
Порошенко / Reuters

Дебаты на стадионе - плюсы и минусы. Давайте мыслить логично.

Я не могу понять, видимо, на многих людей влияют эмоции, но на самом деле, дебаты на стадионе выгодны Порошенко не меньше, чем Зеленскому.

1. Порошенко к таким дебатам полностью готов, думаю, что он лучший политический оратор в стране. По целому ряду вопросов он будет выглядеть убедительней, содержательней, и очень многие люди это, несомненно, оценят. Он будет свободно себя чувствовать в дискуссии, сможет диктовать инициативу. А Зеленский будет скован рамками тем, к которыми он не успеет подготовиться..

2. Да, дебаты - инициатива Зеленского, он хочет, чтобы в таком формате Порошенко отказался. Но ведь ему и так принадлежит инициатива, это нормально, сейчас идет борьба за не определившихся сторонников других кандидатов, они будут смотреть. Думаю, для них содержание важнее всего, они не выбрали Зеленского в первом туре, и им важно получить аргументацию, за кого сделать выбор.

Читайте также"И проигравшего скормить львам на арене": соцсети - о согласии Порошенко на дебаты с Зеленским на стадионе3. Сторонники президента опасаются криков и враждебного скандирования. Это тоже не проблема. Стадион можно разделить на две части - для сторонников двух кандидатов, и каждый сможет запустить одинаковое число людей. Так что акустические эффекты будут одинаковые. Кандидаты могут обратиться к сторонникам не шуметь. Я уверен, что зрители в таком случае будут вести себя достойно.

4. Зеленский не предусмотрел время дебатов. В этом есть хороший шанс для Порошенко. Ему выгодно выдвинуть свое условие. По закону дебаты идут до трех часов. Если Порошенко потребует трехчасовых дебатов, он получает серьезное преимущество - ему есть что рассказать, а Зеленскому подготовиться к трехчасовому марафону будет сложней. Это не срежиссируешь.

5. Перед выборами такой формат дебатов посмотрит вся страна, это реально повлияет на результаты голосования. Демократия в действии. Так чего бояться - это шанс, битва, которая позволит Порошенко привлечь максимальное число мыслящих людей. Да, в форме выигрывает Зеленский, но в содержании Порошенко возьмет свое. Это же будет самый сильный ход, терять уже нечего.

Читайте также"Троллинг 80-го уровня": Зеленский вызвал Порошенко на дебаты, реакция соцсетейЕсли посмотреть закон о выборах, то никаких препятствий нет:

1. Закон не предусматривает места проведения дебатов. Теоретически может быть и стадион.

2. Стадион государственный, подчиняется Минкульту, так что цены там регулируются, думаю, по такому случаю это будут доступные цены.

3. Охрану всем массовым мероприятиям с участием президента обеспечивают соответствующие государственные органы. Это тоже бесплатно. Охранять стадион гораздо легче, чем любой публичный митинг, он закрыт, доступ ограничен. Защитить себя от терактов можно без проблем. Вопрос в количестве сотрудников сил безопасности - но достаточное число военных и полицейских у нас есть. Если есть опасения, что людей будет много и они не управляемые, можно не приглашать весь стадион, раздать несколько тысяч билетов, их там просто не будет видно.

Ну все это как версия. Так что рекомендую посмотреть на ситуацию без эмоций.

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