Полиция расследует факты подкупа избирателей в двух областях в пользу "кандидата П"

11 апреля 2019, 17:13

Людям раздавали деньги в обмен на поддержку одного из кандидатов в президенты.

  • Полиция расследует факты возможного подкупа избирателей npu.gov.ua
  • Полиция расследует факты возможного подкупа избирателей npu.gov.ua
  • Полиция расследует факты возможного подкупа избирателей npu.gov.ua
  • Полиция расследует факты возможного подкупа избирателей npu.gov.ua
  • Полиция расследует факты возможного подкупа избирателей npu.gov.ua
  • Полиция расследует факты возможного подкупа избирателей npu.gov.ua

Нацполиция начала расследование фактов возможного подкупа избирателей в Волынской и Черниговской областях накануне второго тура президентских выборов.

Как рассказали в пресс-службе НПУ, в одном из партийных офисов Чернигова зафиксировали группу людей, которым раздавали денежные средства в обмен на поддержку кандидата П. в ходе голосования 21 апреля во время второго тура выборов президента Украины.

"По указанному адресу прибыла следственно-оперативная группа. В составе группы выехал и следователь, который должен был вручить повестку о вызове в полицию одному из сотрудников избирательного штаба по производству о подкупе избирателей. Офис был закрыт, но в дальнейшем оттуда стали выходить люди. Среди них было и лицо, которому предназначалась повестка. При этом один из мужчин, который находился в партийном офисе, по непонятным причинам злостно препятствовал работе полицейских", - говорится в сообщении.

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В итоге полицейские открыли два уголовных производства - по ст. 160 (подкуп избирателя, участника референдума) и ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование.

Кроме того, в пгт Олыка Киверцовского района Волынской области в Доме культуры неустановленное лицо осуществляло выплату-расчет денежных средств волонтерам, которые осуществляли агитацию в пользу того же кандидата на выборах президента Украины во время первого тура.

Полицейские установили, что к совершению данного преступления могут быть причастны двое жителей Киева. У указанных лиц было изъято более 700 тысяч гривен. Продолжаются следственно-розыскные действия, направленные на установление всех свидетелей и очевидцев совершения уголовного преступления и принятия окончательного процессуального решения.

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Правоохранители возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 160 (предложение, обещание или предоставление избирателю или участнику референдума неправомерной выгоды...) Уголовного кодекса Украины.

Как подчеркнул министр внутренних дел Арсен Аваков, правоохранители продолжают фиксировать раздачу денег избирателям через так называемые избирательные "сетки". 

"Продолжаем фиксировать раздачу денег, "сетки". Мы их прекращаем, думаю, что успешно. Например, вчера это было в Черниговской области. На Киевщине продолжаются, в Василькове, следственные действия. Я думаю, что там до второго тура дело дойдет до объявления подозрения виновным", - добавил министр.

Напомним, ранее политолог оценил, как работали "сетка" по скупке голосов и админресурс на выборах президента 2019.

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полиция сетка подкуп Арсен Аваков выборы-2019
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