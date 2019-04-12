Эксперт назвал главную проблему Порошенко перед вторым туром выборов

12 апреля 2019, 00:11

В Украине происходит четвертая революция и устранение нового клана, считает Олег Соскин.

порошенко
Петр Порошенко

У Петра Порошенко нет шансов преодолеть разрыв с Владимиром Зеленским накануне второго тура президентских выборов.

Как подчеркнул директор Института трансформации общества, экономист и политолог Олег Соскин, в Украине происходит четвертая революция. Первой была Революция на граните, вторая - Оранжевая, третья - Революция Достоинства.

Он считает, что с приходом Януковича и с приходом Порошенко начиналась контрреволюция.

"Мы - страна полигон, мы нарабатываем новые подходы и схемы для других государств на евразийском пространстве. Мы сейчас мирным путем делаем четвертую революцию. Идет устранение нового клана. Потому что в Украине как только отрубают одну голову, у дракона отрастает новая", - отметил он в интервью на Ukrlife.tv.

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Характеризуя правления Порошенко он напомнил, что в свое время он был "мелким лавочником и фарцовщиком". По его мнению, за время своего президентства он сделал из Украины "базар, во главе которого стоит павильон Рошен".

Главной проблемой Порошенко накануне второго тура он считает неприятие его украинским обществом, что нивелирует возможности для электорального роста.

Еще одним важным сигналом он назвал бунт губернаторов, которые отказались заниматься фальсификациями на выборах. "Сетка вылезла на поверхность, поэтому фальсификации реализовать не удастся", - резюмировал Соскин.

Напомним, ранее тсало известно о том, что по данным социологов Владимир Зеленский больше, чем в два раза опережает действующего президента и кандидата на этот пост Петра Порошенко.

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Петр Порошенко Владимир Зеленский Олег Соскин выборы-2019
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