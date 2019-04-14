Семь дней на нокаут: что может спасти Порошенко от поражения на выборах

14 апреля 2019, 07:15

Победить президенту поможет только чудо или черные технологии.

Порошенко, право на владу
Вчера Петр Порошенко стал незваным гостем одного из телеканалов

До второго тура президентских выборов осталась ровно неделя. А последние данные соцопросов показывают – за Владимир Зеленского могут отдать свои голоса 51% избирателей, за Петра Порошенко – 21%.

Что может спасти действующего президента и помочь победить ему на выборах, разбирался Главред.

Черный пиар

Петр Порошенко собирается победить на выборах Владимира Зеленского "нокаутом". Об этом он заявил на заседании фракции 8 апреля, написала УП с ссылкой на свои источники.

"Мы воевали с Юлей, потому что могли сами не пройти во второй тур. Но вообще не обращали внимания на Зеленского. Сейчас я призываю вас работать вместе. Кампания против Зеленского теперь стать жесткой", - ссылается издания на слова своего источника из фракции БПП. Другой собеседник добавляет: "Президент сказал, что мы должны побеждать нокаутом".

Преодолеть за семь дней отрыв в 30 процентов невозможно, уверен политтехнолог Денис Богуш.

"Такую большую разницу преодолеть может только чудо. Когда социологи моделировали до первого тура, и там между кандидатами была разница в 20 процентов, то сейчас – 30. Социологические исследования показывают, что разрыв увеличивается. С другой стороны, социологические исследования могут дать сбой, но не сильный. Но социология для первого тура оправдалась, поэтому во втором где-то так и будет. Могут произойти какие-то "чудесные действия", они могут за эту неделю произойти. Но это очень небольшой процент", - предполагает Денис Богуш.

Впрочем, политтехнолог Дмитрий Раимов уверен, помочь поднять рейтинг Порошенко может смена руководства предвыборного штаба.

"Их действия сейчас крайне неэффективны. Они убеждают своего клиента, что у них какая-то там хорошая динамика и статистика, о чем мне известно из внутренних источников. Хотя это далеко не так и подтверждается рейтингами. Если Порошенко поменяет сейчас свой штаб и стратегию, можно еще по крайней мере сократить этот разрыв. Для этого президенту нужно не вылазить с телевизоров. Например, так как он сделал вчера, без приглашения придя в эфир одного из телеканалов. Это была попытка зайти на чужое поле. Она достаточно неплохо удалась", - уверен Раимов.

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Он добавляет, что без грязных технологий президенту не удастся сбить рейтинг оппонента.

"У него есть одна возможность – заставить молодых людей, поддерживающих Зеленского, не прийти на избирательные участки. Например, чтобы молодежь посчитала, что кандидаты одинаковые. Но необходимо что-то, что сможет это доказать. И если они это найдут, они смогут снизить разрыв. Но победить уже не получится", - говорит политтехнолог.

По его словам, "спасти" ситуацию мог бы некий мифический политтехнолог из Израиля, о котором заговорили неделю.

"Я не знаю, какова его вовлеченность в кампанию Порошенко, но тема наркотиков, которую выбрали как грязный пиар, не сработала. Есть фокус-группы, социология, которые это показывают. Мне кажется, что они убеждают себя и своего клиента, что есть шансы. Возможно, именно из-за этого они и находятся в потемках", - уточнил Раимов.

Авантюра с войной

С тем, что тактика штаба Порошенко по отношению к Зеленскому неправильная, согласен и политолог Кость Бондаренко.

Победить на выборах можно с помощью создания системы угроз, которые связаны с Зеленским. Но Петр Порошенко должен предстать в этой истории в роли спасителя, считает политолог.

"Команда Порошенко избрала ошибочную тактику в отношении Зеленского, его пытаются показать наркоманом, боягузом, непоследовательным и непрофессионалом, которые не разбирается в политике.  И чтобы хоть как-то сократить разрыв, оппонента можно назвать "ставленником мирового сионизма", который хочет захватить украинский чернозем, наладить экспорт младенцев, является "планом Путина" и пытается таким образом захватить всю Украину. Но это должен быть не просто план, а чрезвычайно аргументированный. И только в таком случае ситуацию можно перевернуть", - допускает политолог.

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Но уточняет, времени практически не осталось. А в окружении президента нет человека, который мог бы это реализовать.

"Есть фильм, где у кандидата в президенты остается 11 дней, и специалист по нештатным ситуациям придумывает несуществующую войну с Албанией. И в итоге у организаторов аферы все получается. То есть. Они использовали страхи, связанные с войной, и образ героя. Могла бы спасти ситуацию подобная аналогия – угроза и человек. Который может с ней справиться", - говорит Бондаренко.

Впрочем, политолог Тарас Чорновил уверен – ситуацию не переломить.

"Все знают Порошенко и основные его тезисы. Но никто не знает, что будет делать Зеленский. В 2010-ом Янукович отказался от дебатов с Юлией Тимошенко, но победил. Но там все хорошо знали "ху из" эти кандидаты. И отказ Зеленского от дебатов должен был закончится падением его рейтинга, но этого не произошло. И если, например, он отказался бы от встречи с Макроном в Париже, то я не уверен, что рейтинг Зеленского от этого обнулился. У нас включился принцип религиозных войн позднего средневековья. Рациональные доводы на избирателей Зеленского не действуют", - уверен Черновол.

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Петр Порошенко Владимир Зеленский дебаты выборы-2019
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