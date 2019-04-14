В городах Украины появились провокационные билборды Порошенко

В нескольких городах Украины 14 марта появились билборды в стилистике предвыборной кампании президента Петра Порошенко.

"В разных уголках Украины уже развешивают рекламу на итоговую неделю президентских выборов", - сообщает в Facebook Владимир Компаниец.

Другие пользователи Сети отмечали, что подобные борды видели в Киеве, Днепре, Сумах, Черкассах, Харькове и Одессе.

"Конец", - гласит надпись на рекламных щитах, которая размещена на фоне уходящей вдаль фигуры Порошенко.

Заказчик рекламы неизвестен, поэтому разгорелись горячие споры о том, кому принадлежат борды. Штабы кандидатов своеобразную агитацию пока не прокомментировали.

Напомним, ранее сообщалось о том, что соцсети взорвались возмущением из-за рекламы Порошенко с Путиным.

Позже Порошенко прокомментировал скандал с использованием изображения президента РФ Владимира Путина на его агитационных бордах.