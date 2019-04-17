Дебаты Зеленского и Порошенко: "лег" сайт, на котором распространяются билеты

Владимир Зеленский и Петр Порошенко / коллаж УНИАН

В утренние часы среды, 17 апреля, перестал в должном режиме функционировать сайт, на котором распространяются билеты на грядущие дебаты двух кандидатов, вышедших во второй тур выборов президента Украины 2019 – шоумена Владимира Зеленского и действующего главы Украины Петра Порошенко.

Желающие попасть на дебаты, которые должны состояться в ближайшую пятницу, 19 апреля, в 19.00 на стадионе НСК Олимпийский, не могут получить билеты, поскольку перестала загружаться веб-страница, на которой распространяются пропуска в фан-зону. К слову, проблем с загрузкой не наблюдается на главной странице сайта debaty2019.org, о раздаче билетов на котором в своем свежем видеообращении рассказал Владимир Зеленский.

Напомним, согласно крайним социологическим опросам Зеленский с громадным отрывом обходит Порошенко во втором туре выборов президента Украины - за шоумена готовы проголосовать 72,2% украинцев. В то же время действующего гаранта Конституции готовы поддержать 25,4% респондентов.

Кроме того, партия Зеленского "Слуга народа" уверенно возглавила парламентский рейтинг - согласно опросу, проведенному КМИС.

Накануне стало известно, что штабы обоих кандидатов заключили договор с НСК Олимпийский - по поводу проведения дебатов и об аренде стадиона.